Unter Traktor eingeklemmt: Tödlicher Arbeitsunfall im Bezirk Mödling

Wie die Polizei nun berichtet, war ein 49-jähriger Angestellter Montagvormittag gegen 11 Uhr mit einem Traktor auf einem Feldweg in einem Weingarten im Bezirk Mödling unterwegs. Die Beamten vermuten, dass er dort dann wenden wollte, woraufhin er vom Weg abkam und die dortige Böschung rund fünf Meter hinabstürzte. Der 49-Jährige wurde in weiterer Folge unter dem Traktor eingeklemmt. Der Angestellte ist bei dem schweren Arbeitsunfall noch an Ort und Stelle verstorben, für ihn ist laut Polizeiinformationen jede Hilfe zu spät gekommen.