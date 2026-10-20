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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Traktor in schwarz-weiß und eine Kerze.
Für den Angestellten kam jede Hilfe zu spät.
Brunn am Gebirge
20/10/2026
Montagvormittag

Unter Traktor eingeklemmt: Tödlicher Arbeitsunfall im Bezirk Mödling

In einem Weingarten im Gemeindegebiet von Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling, Niederösterreich) ist es am späten Montagvormittag, 19. Oktober 2026 gegen 11 Uhr, zu einem tödlichen Unfall gekommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Wie die Polizei nun berichtet, war ein 49-jähriger Angestellter Montagvormittag gegen 11 Uhr mit einem Traktor auf einem Feldweg in einem Weingarten im Bezirk Mödling unterwegs. Die Beamten vermuten, dass er dort dann wenden wollte, woraufhin er vom Weg abkam und die dortige Böschung rund fünf Meter hinabstürzte. Der 49-Jährige wurde in weiterer Folge unter dem Traktor eingeklemmt. Der Angestellte ist bei dem schweren Arbeitsunfall noch an Ort und Stelle verstorben, für ihn ist laut Polizeiinformationen jede Hilfe zu spät gekommen.

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