Bei Kontrollen: Polizei zieht 10 von 20 Fahrzeugen sofort aus dem Verkehr

Bedienstete der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich haben bereits am 15. Oktober 2026 gemeinsam mit Technikern vom Amt der niederösterreichischen Landesregierung technische Kontrollen an land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen in Schrems (Bezirk Gmünd) durchgeführt. Dabei hat man insgesamt 20 Fahrzeuge einer technischen Kontrolle unterzogen, wobei bei 16 insgesamt 34 schwere technische Mängel und 15 technische Mängel mit der Beurteilung „Gefahr im Verzug“ festgestellt wurden. An immerhin der Hälfte der Fahrzeuge waren die technischen Mängel so gravierend, dass sie noch an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen wurden.

Landwirtschaftlicher Kraftwagenzug hatte zahlreiche Mängel

Bei einem landwirtschaftlichen Kraftwagenzug waren etwa zwei nicht zum Verkehr zugelassene, landwirtschaftliche Anhänger bis oben hin befüllt. Laut Polizei wurde eine Gesamtüberlastung von mehr als zehn Prozent festgestellt. Als man dann noch eine technische Kontrolle durchgeführt hat, wurden zusätzlich erhebliche technische Mängel und einige „Gefahr im Verzug“-Mängel festgestellt. So hatten die Betriebs- und die Feststellbremse beim zweiten Anhänger etwa keinerlei Bremswirkung. Die Bremsschläuche der Druckluftbremse waren stark rissig und das Anhängerbremsventil war von seiner Befestigung abgerissen und hing nur noch lose an den Bremsleitungen. Dieses wiederum wurde mittels einer Schnur am Rahmen befestigt.

Schwerpunktaktion brachte mehrere weitere Anzeigen

Hinzu kam die Bruchstelle, die bereits stark korrodiert war. Außerdem war einer der Reifen stark rissig und wies sowohl an Innen- als auch an der Außenseite einen durchgehenden Riss bis zum Stahlgewebe auf. „Die Anhängerdeichsel war stark verbogen und ist provisorisch geschweißt worden. Das Bremslicht funktionierte an beiden Seiten nicht“, so die Beamten. Die Weiterfahrt hat man noch an Ort und Stelle untersagt, zudem werden der Lenker und Zulassungsbesitzer angezeigt. Bei der Schwerpunktaktion hat man außerdem noch mehrere Anzeigen wegen weiterer Verwaltungsübertretungen erstattet und eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. Die Beteiligten werden jeweils bei der Bezirkshauptmannschaft Gmünd angezeigt.