Zug in Flammen: Güterwagen krachen bei Wien zusammen

Am Dienstagabend ist es in Niederösterreich zu einem Zugunfall gekommen. Zwei Güterzüge sind beim Verschiebebahnhof Kledering nahe Schwechat zusammengestoßen. Der Einsatz läuft.

Am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, kam es gegen 17.25 Uhr beim Verschiebebahnhof Kledering in Niederösterreich zu einer Kollision zwischen zwei Güterzügen. Das bestätigt ÖBB-Pressesprecher Daniel Pinka auf Nachfrage von 5 Minuten. Bei dem Vorfall handelte es sich um eine sogenannte „Flankenfahrt“. „Das ist an sich ein Eisenbahnbegriff und das Gegenteil von einem Frontalzusammenstoß. Es bedeutet, dass Züge seitlich aneinander schrammen“, erklärt Pinka.

Keine Verletzten bei Zugkollision

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Auch für Bahnreisende gibt es Entwarnung: Laut ÖBB ereignete sich die Kollision nicht auf einer Strecke für den Personenverkehr. Der reguläre Personenzugverkehr ist daher nicht beeinträchtigt.

Einsatz läuft noch

Der Einsatz am Verschiebebahnhof ist derzeit noch im Gange, ersten Bildern zufolge steht zumindest einer der Züge in Vollbrand. Wie es zu dem Zusammenstoß der beiden Güterzüge kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Auch zum Ausmaß möglicher Schäden liegen derzeit keine näheren Informationen vor.