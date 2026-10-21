Raser-Video schockiert: Lenker rast mit 247 km/h durch 70er-Zone

Ein Video auf TikTok zeigt eine gefährliche Fahrt durch Niederösterreich. Ein 20-Jähriger soll dabei im Ortsgebiet massiv aufs Gas gedrückt haben. Die Polizei wurde durch einen anonymen Hinweis auf die Aufnahmen aufmerksam.

Ein auf TikTok veröffentlichtes Video beschäftigt die Polizei in Niederösterreich. Darauf soll ein 20-jähriger Autofahrer bei einer nächtlichen Fahrt im Bezirk Lilienfeld mit extrem überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Besonders brisant: Die Aufnahmen zeigen den Tacho zunächst bei 210 km/h und später sogar bei 247 km/h. Die Polizei ermittelt.

Anonymer Hinweis führt zur Polizei

Am 20. Oktober wurde die Polizeiinspektion Hainfeld durch eine anonyme Anzeige auf die Aufnahmen aufmerksam. Das Video soll eine Fahrt auf der B18 durch Wiesenfeld zeigen, einen Ortsteil der Gemeinde St. Veit an der Gölsen. Wann genau die mutmaßliche Raserei stattgefunden hat, ist bislang nicht bekannt. Die Aufnahmen dürften die Fahrt aus dem Inneren des Autos dokumentieren.

210 km/h durchs Ortgebiet

Bereits bei der Ortstafel von Wiesenfeld in Richtung St. Veit an der Gölsen zeigt der Tacho im Video eine Geschwindigkeit von 210 km/h. An dieser Stelle gilt laut den vorliegenden Angaben ein Tempolimit von 50 km/h. Doch die Situation soll sich kurz darauf weiter zugespitzt haben: Der Lenker soll mit seinem Fahrzeug links an einer Verkehrsinsel samt Fußgängerübergang vorbeigefahren sein. Damit setzte er sich und andere Verkehrsteilnehmer einer erheblichen Gefahr aus.

Tacho zeigt sogar 247 km/h

Als die Geschwindigkeitsbeschränkung im weiteren Streckenverlauf auf 70 km/h steigt, soll der Fahrer noch stärker beschleunigt haben. Der Tacho zeigt schließlich unglaubliche 247 km/h an. Das wären 177 km/h mehr als erlaubt. Zu beachten ist, dass es sich bei den Werten um die im Video angezeigte Tachogeschwindigkeit handelt und nicht um eine bestätigte behördliche Geschwindigkeitsmessung. Die genauen Umstände der Fahrt sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.