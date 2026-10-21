Großes Herz für Tiere: Haus des Meeres spendet Geld an Tierheim

Eine Spende für den guten Zweck: das Haus des Meeres in Wien hat die Spenden des jährliches Treppenlaufes auf 2000 Euro erhöht. Diese kommen dem Tierheim Dechanthof zugute.

Sportlicher Einsatz, der auch Tieren zugutekommt: Bei den Treppenläufen im Haus des Meeres wird um Bestzeiten gekämpft und für den guten Zweck gesammelt. Der seit 2025 dabei zusammengekommene Spendenbetrag wurde vom Haus des Meeres noch einmal großzügig aufgerundet und nun persönlich an das Tierheim Dechanthof übergeben.

Tierschutz im Mittelpunkt

Im Rahmen des Besuchs vor Ort nutzte das Team des Haus des Meeres die Gelegenheit, die Anlage zu besichtigen und einen Einblick in die Arbeit des Dechanthofes zu gewinnen. Dabei wurde deutlich, wie viel Engagement, Fachwissen und täglicher Einsatz hinter der Versorgung und Betreuung der Tiere stehen: „Tierschutz funktioniert am besten, wenn Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen. Wir möchten nicht nur unsere Tiere bestmöglich versorgen, sondern auch Bewusstsein für ihre Bedürfnisse schaffen und durch Aufklärung zu einem besseren Verständnis für Tiere beitragen. Umso schöner ist es, wenn Organisationen wie das Haus des Meeres unsere Arbeit kennenlernen und uns dabei unterstützen, unsere Anliegen sichtbar zu machen“, erklärt Francisca Petersen, ehrenamtliches Vorstandsmitglied.

Finanzielle Unterstützung für Dechanthof

Mit der Spende möchte das Haus des Meeres die Arbeit des Tierheims unterstützen und ein Zeichen für den Zusammenhalt im Tierschutz setzen: „Ob Zoo oder Tierheim, uns verbindet die Verantwortung für die Tiere, die uns anvertraut sind. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie viel tägliche Arbeit und vor allem Herzblut dahinterstecken. Umso mehr freut es uns, hier einen kleinen Beitrag leisten zu können. Und weil uns 180 Euro irgendwie noch nicht rund genug sind, machen wir kurzerhand glatte 2.000 Euro daraus“, berichtet Zoodirektor Jeff Schreiner.