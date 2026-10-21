Pferdehof in Lanzendorf brennt lichterloh: Mehrere Tiere verenden

Ein Brand auf einem Pferdehof in Lanzendorf in Niederösterreich sorgte am Mittwochfrüh für einen Großeinsatz. Drei Pferde überlebten das Feuer nicht, 18 Feuerwehren kämpften gegen die Flammen.

Gegen 5 Uhr früh brach am Mittwoch, dem 21. Oktober, auf einem Pferdehof in Lanzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha ein Feuer aus. Der Brand breitete sich so stark aus, dass die höchste Alarmstufe B4 ausgerufen wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Reitstalls in Flammen. Insgesamt 140 Feuerwehrmitglieder aus 18 Feuerwehren rückten an, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Während der Löscharbeiten musste auch die B11 für den Verkehr gesperrt werden.

Drei Pferde sterben bei Brand

Für drei Pferde kam jede Hilfe zu spät. Die übrigen Tiere konnten rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Personen wurden durch das Feuer nach bisherigen Angaben nicht verletzt. Eine Bewohnerin stolperte allerdings über einen Feuerwehrschlauch und wurde vorsorglich zur Kontrolle ins Landesklinikum Baden gebracht.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Im Laufe des Vormittags konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend waren die Einsatzkräfte noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch offen. Ein Bezirksbrandermittler der Polizei untersucht den Vorfall.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 13:10 Uhr aktualisiert