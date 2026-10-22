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Bild auf 5min.at zeigt TIefkühlgemüse und eine Petition
Auf der Online-Petitionsplattform fordern bereits über 100.000 Menschen den Standort für heimisches Tiefkühlgemüse zu sichern.
Groß-Enzersdorf
22/10/2026
Petition

Rettet das Marchfeldgemüse: Schon 100.000 Österreicher dabei

Nach dem Schock über das drohende Aus für den Iglo-Zulieferer Ardo steht im Marchfeld die Zukunft einer ganzen Region auf dem Spiel. Rund 100.000 Österreicher haben diesbezüglich schon eine Petition unterschrieben.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(152 Wörter)
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Nach der angekündigten Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf steht österreichisches Tiefkühlgemüse vor dem Aus: Ohne das Werk in der Nähe lohnt sich der Anbau für zahlreiche Bauernfamilien nicht mehr. Viele wissen daher nicht, wer ihr Gemüse künftig abnehmen wird.

100.000 Menschen

Auf der Online-Petitionsplattform fordern bereits über 100.000 Menschen den Standort für heimisches Tiefkühlgemüse zu sichern. „Im Marchfeld bei Wien wachsen Erbsen, Bohnen, Spinat und Karotten für unser Tiefkühlgemüse. Mit der Schließung des Ardo-Werks droht der Anbau dieser regionalen Lebensmittel zu verschwinden. Jetzt ist die Politik gefordert, den Standort und damit die Zukunft des heimischen Tiefkühlgemüses zu sichern“, so Petitionsstarterin Irene Lubomersky. Die 68-jährige, pensionierte Lehrerin hat die Petition gestartet. Bund und Land könnten etwa die Finanzierung eines neuen Werks oder eines Zusammenschlusses der Bauernfamilien unterstützen.

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