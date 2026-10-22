Transporter prallt gegen Bäume: Zwei Schwerverletzte

Am späten Mittwochnachmittag kam es auf der L156 im Bezirk Baden (Niederösterreich) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Transporter kam von der Straße ab und krachte frontal in einen Windschutzgürtel.

Für einen Insassen musste der Notarzthubschrauber angefordert werden. Gegen 16.45 Uhr war ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart mit seinem Transporter auf der L156 von Moosbrunn in Richtung Trumau unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug: Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen den Windschutzgürtel.

Drei Verletzte – Hubschrauber-Einsatz

Der Unfall forderte drei Verletzte: Während der Lenker mit leichten Verletzungen davonkam, erlitt sein 56-jähriger Beifahrer (ebenfalls aus dem Bezirk Oberwart) schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Baden gebracht. Besonders schwer traf es einen 41-jährigen Mann aus dem Bezirk Mattersburg, der auf der Rückbank saß. Er erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.