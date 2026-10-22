Betrunken und mit gefälschtem Führerschein auf der A4 erwischt

Gefälschte Papiere, alkoholisiert und laufender Motor auf dem Rastplatz: Ein 53-jähriger Autofahrer hat auf der A 4 bei Fischamend das volle Programm abgeliefert. Bei einer Routinekontrolle flog ein Mann gleich doppelt auf.

Der Motor des geparkten Autos lief durchgehend, deshalb wurde die Polizei auf das Fahrzeug aufmerksam.

Der Motor des geparkten Autos lief durchgehend, deshalb wurde die Polizei auf das Fahrzeug aufmerksam.

Eine Fahrzeugkontrolle der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat-FGP endete am Vormittag des 21. Oktober 2026 mit mehreren Anzeigen für einen 53-jährigen Mann. Beamte waren gegen 10.55 Uhr im Bereich der Lkw-Parkplätze der A4 (Gemeindegebiet Fischamend, Fahrtrichtung Wien) auf ein geparktes Auto aufmerksam geworden, dessen Motor durchgehend lief.

Alkoholfahne deutlich erkennbar – Flaschen im Auto

Am Fahrersitz trafen die Polizisten auf den 53-jährigen serbischen Staatsbürger. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug bemerkten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch sowie mehrere Getränkeflaschen im Innenraum. Ein anschließend durchgeführter Alkomattest verlief positiv.

Mann zeigte gefälschten Führerschein her

Bei der Überprüfung der Dokumente wies sich der Mann mit einem kroatischen Führerschein aus. Die Beamten erkannten das Dokument jedoch rasch als Totalfälschung. Eine Abfrage über das Polizeikooperationszentrum Dolga Vas bestätigte den Verdacht: Der 53-Jährige besaß keinerlei kroatische Lenkberechtigung. In der Vernehmung zeigte sich der Mann geständig.

Reisepass vorläufig abgenommen, Anzeige

Neben dem gefälschten Führerschein führte der Mann einen serbischen Reisepass mit sich, der von der Polizei vorläufig abgenommen wurde. Der 53-Jährige wird nun sowohl bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg als auch bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.