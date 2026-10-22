Polizei verfolgt LKW, stellt Drogen im Wert von 2 Millionen Euro sicher

Dem Landeskriminalamt Niederösterreich ist ein Schlag gegen den internationalen Drogenschmuggel gelungen. Insgesamt hat man nicht weniger als rund 200 Kilo Cannabiskraut und sechs Kilo "Kokain" sichergestellt.

Die niederösterreichischen Bediensteten haben gemeinsam mit Kräften des Bundeskriminalamtes sowie des Landeskriminalamtes Steiermark umfangreiche Erhebungen gegen den internationalen Drogenschmuggel geführt. Am 12. Juli 2026 war es dann so weit, im Bundeskriminalamt ging ein internationaler Hinweis über ein bulgarisches Sattelkraftfahrzeug mit einer größeren Menge an Drogen an Bord ein. Dieser sei von Spanien über Frankreich und Italien oder Slowenien nach Österreich unterwegs, hieß es und berichtet die Polizei nun. Endziel war eben Österreich bzw. Tribuswinkel (Niederösterreich).

Sattel-LKW fuhr bis nach Traiskirchen

Durch intensive Maßnahmen konnte der bulgarische Sattel-LKW am 13. Juli in den Morgenstunden bei der Einreise aus Slowenien am Grenzübergang Spielfeld festgestellt werden. In der Folge wurde das Fahrzeug bis zum Abladeort in Traiskirchen durchgehend observiert. Vor Ort beobachteten die Polizisten, wie der LKW-Lenker Teile der geschmuggelten Drogen entlud und an einen Abholer übergab. Die Tatverdächtigen wurden noch an Ort und Stelle festgenommen, bei ihnen handelte es sich um den 58-jährigen bulgarischen LKW-Fahrer und einen 30-jährigen Slowenen, der in Wien wohnt. Er sollte die Drogen für eine international agierende Gruppierung übernehmen. Die Beschuldigten zeigten sich teilgeständig und wurden in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

Kokain war fake

Im Sattelzug selbst konnten 200 Kilo Cannabiskraut und sechs Kilo „Kokain“ gefunden und sichergestellt werden. 100 Kilo des Krautes sollten nach Griechenland gebracht werden. Der Marktwert des sichergestellten Krauts beläuft sich laut Polizei auf rund zwei Millionen Euro. Beim vermeintlichen Kokain zeigte sich bei näherer Untersuchung, dass dieses wirkstofffrei und ein Duplikat („Fake-Droge“) war.

„Bedienstete haben höchstes taktisches Geschick bewiesen“

Für Landespolizeidirektor Franz Popp war im Rahmen einer Pressekonferenz klar: „Die erfolgreiche Unterbindung dieses grenzüberschreitenden Schmuggels zeigt die hohe Qualität und Wachsamkeit unserer Ermittlerinnen und Ermittler.“ Und weiter: „Durch das rasche und abgestimmte Einschreiten konnten wir verhindern, dass Drogen im Wert von über zwei Millionen Euro auf unsere Straßen gelangen.“ Der Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, Brigadier Stefan Pfandler, ergänzt noch: „Der Erfolg dieses international verknüpften Einsatzes unterstreicht die professionelle und akribische Ermittlungsarbeit unserer Kriminalisten. Von dem vertraulichen Hinweis bis hin zur lückenlosen Observation und dem koordinierten Zugriff im entscheidenden Moment haben unsere Bediensteten höchstes taktisches Geschick bewiesen.“