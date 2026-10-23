Per Mail zur Kündigung gedrängt: Österreicher holt sich Hilfe – und 11.100 Euro

Um eine nachteilige "Einvernehmliche" zu erwirken, soll eine Firma aus dem Bezirk Korneuburg (Niederösterreich) einem Mitarbeiter eine glatte Lüge aufgetischt haben. Dieser hat sich daraufhin an die Arbeiterkammer (AK) gewandt.

Der Niederösterreicher war seit Herbst bei einem Personaldienstleister angestellt und hat Ende April per E-Mail über den Abbau von Personal erfahren. Unter Druck forderten seine Chefs ihn daraufhin auf, sofort eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses per 3. Mai zu unterschreiben. Doch damit gab sich dieser nicht zufrieden. Er wies die Firma darauf hin, dass gesetzliche Kündigungsfristen gelten. Das Unternehmen tischte ihm daraufhin eine glatte Lüge auf, so die Arbeiterkammer (AK), und behauptete, dass man sich nur an eine Frist von vier Tagen halten müsse. Auch davon ließ sich der Betroffene nicht einschüchtern und ging zur AK, um sich dort beraten zu lassen. Die Unterschrift verweigerte er, die Leasingfirma hat das Arbeitsverhältnis dennoch eigenmächtig per 3. Mai abgemeldet.

„Abmeldung ohne Zustimmung ist auch hier unzulässig“

Die AK-Rechtsexperten konnten schließlich jedenfalls klarstellen, dass auch im Personalleasing die kollektivvertraglichen Kündigungsfristen gelten und dementsprechend einzuhalten sind. „Eine Abmeldung ohne Zustimmung ist auch hier unzulässig“, heißt es in einer Aussendung nun. Nachdem die AK interveniert hatte, zahlte der Betrieb sowohl das offene Entgelt als auch eine Kündigungsentschädigung bis Ende Juni vollständig nach. In Summe ging es um nicht weniger als 11.109,84 Euro brutto.

„Lassen nicht zu, dass mit unzulässigen Tricks gearbeitet wird“

Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich und Vorsitzender des österreichischen Gewerkschaftsbundes Niederösterreich, meint dazu abschließend noch: „Einvernehmliche Auflösungen unter Druck und frei erfundene Behaltefristen haben im Arbeitsrecht keinen Platz. Wir lassen nicht zu, dass mit unzulässigen Tricks gearbeitet wird.“