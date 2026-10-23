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/ ©Google Streetview
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Wirtshaus, das nun seine Pforten schließt.
Das "Wirtshaus am Hoffeld" muss mit 23. Oktober 2026 wieder schließen.
Hoffeld
23/10/2026
In Hoffeld

„Schweren Herzens“: Wirtshaus schließt nach nur 1,5 Jahren die Türen

Erst im Juni 2026 wurde das "Wirtshaus am Hoffeld" in der Gemeinde Aspangberg-St. Peter (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) eröffnet, nun muss man bereits wieder schließen, wie man auf Facebook bekanntgibt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Das Wirtshaus hatte in den vergangenen Monaten dabei bereits mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen und sah sich im Mai 2026 einem Konkursverfahren gegenüber. Daraufhin wollte man das Angebot an die Region anpassen und den Betrieb fortführen. Das gelang allerdings nicht, wie nun klar ist. Mit 23. Oktober 2026 hat das Wirtshaus – übrigens das einzige seiner Art im Ortsteil Hoffeld – seine Türen endgültig wieder geschlossen. Nach etwas weniger als eineinhalb Jahren ist also Schluss.

Betrieb hat sich nicht rentiert

Gegenüber den „Niederösterreichischen Nachrichten“ erklärt der junge Betreiber, dass sich der Betrieb nicht rentiert hätte. Auf Facebook schreibt man nur: „Wir müssen uns schweren Herzens von euch verabschieden. Wir danken euch für alles.“

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