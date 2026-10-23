„250 Jahre Geschichte ausgelöscht“: Doch Pferdehof gibt nach Flammen-Drama nicht auf

Nach einem Flammen-Inferno auf dem Pferde-und Eventhof "Gut Fabricius" in Lanzendorf am Mittwoch ist die Trauer um den teilweise niedergebrannten Hof und die drei verstorbenen Pferde immens. Doch Aufgeben ist keine Option.

Auf Gut Fabricius (Lanzendorf, Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich) hat ein verheerender Großbrand am Morgen des 21. Oktober 2026 erhebliche Schäden angerichtet. Die privaten Räumlichkeiten der Eigentümerfamilie wurden durch die Flammen vollständig zerstört, und auch ein angrenzender Stall wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte verstarben drei Schulpferde in den Trümmern.

Hoher historischer und ideeller Schaden

Dank des großflächigen Aufgebots zahlreicher umliegender Feuerwehren konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudekomplexe, darunter die sogenannte „Eventschmiede“, erfolgreich verhindert werden. Neben den baulichen Schäden wiegt der Verlust an historischer Substanz schwer: Mit der Zerstörung des Wohnhauses gingen Einrichtungsgegenstände, persönliche Erinnerungsstücke und Habseligkeiten aus über 250 Jahren Geschichte verloren.

Betrieb vorübergehend pausiert: Doch Pferdehof will sich zurück kämpfen

Die Aufräumarbeiten auf dem Areal haben bereits begonnen. Gleichzeitig laufen die Planungen für den Wiederaufbau des Wohnhauses sowie der betroffenen Stallungen auf Hochtouren. Aktuell dient die vom Feuer verschonte Eventschmiede als zentrale Anlaufstelle für die Familie, Einsatzkräfte und freiwillige Helfer. Trotz der Ereignisse blickt der Betrieb zuversichtlich nach vorne: Der Veranstaltungsbetrieb soll direkt im Anschluss an die Herbstferien wieder aufgenommen werden. Sämtliche gebuchten Termine und Events finden wie geplant statt.

Spendenaufruf gestartet

Zur Bewältigung der finanziellen Folgen des Brandes und zur Sicherstellung der Versorgung der verbliebenen Tiere sowie des Wiederaufbaus wurde ein Spendenaufruf ins Leben gerufen. „Der Brand hat tiefe Spuren hinterlassen. Nun stehen der Wiederaufbau des Hauses, des Stalls, die Versorgung der Tiere im Mittelpunkt. Jede Unterstützung hilft!“, heißt es in einem emotionalen Facebook-Posting. Gleichzeitig bedankt sich der Hof bei der großen Welle an Hilfsbereitschaft und Unterstützung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 13:14 Uhr aktualisiert