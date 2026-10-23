Blitz-Flucht ins Ausland zwecklos: Einbrecher-Duo nach Coup im Weinviertel gefasst

Obwohl die beiden Täter im April in Neudorf ohne einen Cent Beute flüchteten, brachte der entscheidende Hinweis einer aufmerksamen Zeugin die Ermittler auf ihre Spur. Die Handschellen klickten schließlich im Ausland.

Ein versuchter Wohnhauseinbruch in Neudorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach, Niederösterreich) im April 2026 ist dank internationaler Polizeizusammenarbeit geklärt worden. Zwei tatverdächtige georgische Staatsbürger im Alter von 41 und 42 Jahren konnten im Ausland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert werden. Beide sitzen mittlerweile in der Justizanstalt Korneuburg.

Aufmerksame Zeugin lieferte entscheidenden Hinweis

Der Vorfall ereignete sich am Vormittag des 14. April 2026 gegen 09.30 Uhr. Die beiden vorerst unbekannten Täter hatten versucht, in ein Wohngebäude im Gemeindegebiet von Neudorf einzudringen. Da das Objekt jedoch unbewohnt war und keine Wertgegenstände enthielt, brachen die Einbrecher ihr Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Duo sowie das Fluchtfahrzeug und verständigte umgehend die Polizei.

Festnahmen in Frankreich und Spanien

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Bereich Diebstahl) kamen den beiden Verdächtigen in enger Kooperation mit den tschechischen Behörden auf die Spur. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg erließ in der Folge Europäische Haftbefehle gegen die beiden Männer. Der 41-jährige Beschuldigte wurde am 24. Juli 2026 von den französischen Behörden in Frankreich festgenommen. Am 11. August folgte seine Auslieferung nach Österreich. Sein 42-jähriger Komplize ging der spanischen Polizei am 12. Oktober 2026 in Spanien ins Netz und wurde schließlich am 22. Oktober nach Österreich überstellt.

Täter zeigen sich nicht geständig

Bei den Einvernahmen durch das Landeskriminalamt Niederösterreich verweigerten beide Männer ein Geständnis und zeigten sich nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden beide Beschuldigten in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.