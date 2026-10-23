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/ ©Facebook/BFKDO Lilienfeld
auf dem bild von 5min.at sieht man eine eingestürzte kapelle.
Die Kapelle stürzte bei dem Unfall komplett ein.
Marktl
23/10/2026
Total-Einsturz

Kapelle in Trümmern: Nach Unfall mit Traktor komplett eingestürzt

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall riss am Donnerstagabend, dem 22. Oktober 2026, die Ruhe in Marktl: Gegen 18.40 Uhr erschütterte ein lauter Knall den Ort. Ursache dafür war ein Unfall - eine historische Kapelle wurde zerstört.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)
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Nach ersten Informationen war ein Traktor samt Anhänger am Ortsanfang (Marktl, Gemeinde Lilienfeld, Niederösterreich) unterwegs. Beim Zurücksetzen geriet das Gespann aus noch ungeklärter Ursache zu weit an den Straßenrand und touchierte die dort stehende Kapelle. Der Anstoß war so heftig, dass das kleine Gebäude der Belastung nicht standhielt und in sich zusammenstürzte.

Feuerwehr und Polizei vor Ort

Die Freiwillige Betriebsfeuerwehr Neuman Marktl wurde kurz nach dem Vorfall zur Unterstützung der Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus, sicherten die Trümmerstelle ab und unterstützten die Beamtinnen und Beamten bei der Unfallaufnahme sowie den anschließenden Aufräumarbeiten.

Keine Verletzten

Verletzte wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht gemeldet. Die genaue Höhe des Sachschadens sowie die Frage, ob die Kapelle wieder aufgebaut werden kann, sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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