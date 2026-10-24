„Möchten nur wissen, dass es dir gut geht!“: Familie von Rene (40) verzweifelt

Nach dem letzten Telefongespräch am 9. Oktober hat Renés Familie nichts mehr von ihm gehört. Das Handy ist ausgeschalten, es gibt kein einziges Lebenszeichen. Diese Ungewissheit ist für die Angehörigen kaum zu ertragen.

Seit Freitag, dem 9. Oktober 2026, fehlt von dem gebürtigen Niederösterreicher René Moravec jedes Lebenszeichen. Was als gewöhnlicher Tag begann, entwickelte sich für Angehörige und Freunde rasch zu einem Albtraum: An jenem Tag fand das letzte Telefongespräch mit dem 40-Jährigen statt. Seitdem ist er weder nach Hause zurückgekehrt, noch wurde er an bekannten Aufenthaltsorten gesehen. Sein Handy ist dauerhaft ausgeschaltet, jeder Kontaktversuch läuft ins Leere.

Appell an Menschen im Großraum Wien, Hennersdorf und angrenzende Gemeinden

Nun wendet sich die Familie mit einem dringenden Suchaufruf an die Öffentlichkeit. Moravec lebt in Wien und wuchs im niederösterreichischen Hennersdorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) auf. Daher richtet sich der Appell vor allem an Menschen im Großraum Wien, in Hennersdorf sowie in den angrenzenden Gemeinden, die Augen offen zu halten. Jeder Hinweis, sei er auch noch so klein, könnte entscheidend sein, um den Verbleib des Vermissten aufzuklären.

Ungewissheit belastet Familie schwer

Die Ungewissheit der vergangenen zwei Wochen belastet das Umfeld schwer. Neben dem Zeugenaufruf richtet die Familie auch eine direkte Botschaft an René selbst: Er möge sich melden, damit seine Nächsten die Gewissheit haben, dass er in Sicherheit ist. Personen, die Angaben zu René Moravec machen können oder ihn seit dem 9. Oktober gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend an die nächste Polizeidienststelle oder den Notruf der Polizei zu wenden.