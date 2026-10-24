Höchste Alarmstufe B4 bei Vollbrand eines Einfamilienhauses: 5 Verletzte

Dichte Rauchschwaden über den Dächern von Rannersdorf und Feuerwehrleute im Wettlauf gegen die Zeit: Nur 48 Stunden nach dem letzten Großbrand wurde der Bezirk Schwechat am Donnerstag erneut von Flammen heimgesucht.

Die Serie schwerer Brände im Raum Schwechat hält die regionalen Einsatzkräfte weiter in Atem: Am Donnerstagmittag wurden die Feuerwehren zum bereits dritten Großbrand innerhalb von nur 72 Stunden gerufen. In einem Wohngebiet in Rannersdorf (Schwechat, Bezirk Bruck an der Leitha) standen der Zubau eines Einfamilienhauses sowie mehrere Fahrzeuge lichterloh in Flammen.

Großaufgebot: 7 Feuerwehren im Einsatz

Gegen Mittag schrillten zunächst unter dem Einsatzstichwort „B1 – Rauchentwicklung“ die Alarmglocken bei der örtlich zuständigen Freiwilligen Feuerwehr Rannersdorf. Doch die Lage vor Ort eskalierte rasant: Angesichts des massiven Brandausmaßes erhöhte der Einsatzleiter in kürzester Zeit auf die höchste Alarmstufe B4. Ein Großaufgebot aus sieben weiteren Feuerwehren der Abschnitte Schwechat-Stadt und Schwechat-Land, darunter auch die Feuerwehr Mannswörth, rückte umgehend zur Unterstützung aus. Am Einsatzort zeigte sich ein dramatisches Bild: Ein Gebäudeteil und mehrere Kraftfahrzeuge standen bereits in Vollbrand, dichter Rauch zog durch das Wohnviertel.

Übergreifen auf Nachbarhäuser verhindert

Unter schwerem Atemschutz und mit einer rasch aufgebauten Löschwasserversorgung leiteten die Einheiten einen massiven Löschangriff ein. Durch das entschlossene Eingreifen gelang es, eine Katastrophe abzuwenden und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser und Grundstücke rechtzeitig zu stoppen. Nach knapp zwei Stunden schweißtreibender Arbeit konnte schließlich „Brand aus“ gemeldet werden. Die aufwendigen Nachlösch- und Kontrollarbeiten zogen sich jedoch noch über Stunden hinweg.

Fünf Verletzte ins Spital gebracht

Der Einsatz forderte auch gesundheitliche Tribute: Vier Zivilisten wurden vom Roten Kreuz Schwechat mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zudem musste ein Feuerwehrkamerad vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend betreut werden. Insgesamt standen acht Feuerwehren mit 25 Fahrzeugen und rund 90 Kräften im Großeinsatz. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar – die Brandursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.