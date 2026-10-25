Bezirk Gänserndorf: Auto prallt gegen Hausmauer – 17 Jähriger schwer verletzt

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am späten Samstagabend auf der Hauptstraße in Spannberg (Bezirk Gänserndorf, NÖ) gekommen. Zwei junge Männer aus Wien wurden dabei teils schwer verletzt.

Gegen 22.40 Uhr war ein 23-jähriger Wiener aus dem Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus am 24. Oktober 2026 mit seinem Auto auf der Hauptstraße aus Richtung Velm-Götzendorf kommend in Fahrtrichtung Matzen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Lenker plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen die Mauer und das Einfahrtstor eines angrenzenden Wohnhauses.

17-jähriger Beifahrer schwer verletzt

Durch den heftigen Aufprall zog sich der 17-jährige Beifahrer aus Wien-Alsergrund schwere Verletzungen zu. Der 23-jährige Fahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst beide Verletzten in das Landesklinikum Mistelbach. Ein weiterer Mann, der sich zum Unfallzeitpunkt auf der Rückbank des Fahrzeugs befand, blieb glücklicherweise unverletzt. Am Gebäude sowie am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.