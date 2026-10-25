Betrunkener Autofahrer erfasst 15-jährigen Mopedlenker und schleift ihn meterweit mit

Bei einer schweren Kollision auf der Bundesstraße 303 im Bezirk Hollabrunn ist am späten Samstagabend ein 15-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll alkoholisiert gewesen sein.

Der 15-Jährige wurde in den Straßengraben geschleudert, wo er mit schweren Verletzungen vor dem Fahrzeug liegen blieb.

Der 15-Jährige wurde in den Straßengraben geschleudert, wo er mit schweren Verletzungen vor dem Fahrzeug liegen blieb.

Der Unfall ereignete sich am 24. Oktober 2026 gegen 21:50 Uhr. Der 43-jährige Mann aus dem Bezirk Hollabrunn (Niederösterreich) war mit seinem Auto auf der B303 von Grund kommend in Fahrtrichtung Schöngrabern unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache frontal auf das vor ihm fahrende Moped auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden das zweirädrige Fahrzeug sowie der 15-jährige Lenker, der ebenfalls aus dem Bezirk Hollabrunn stammt, mehrere Meter weit über die Fahrbahn mitgeschliffen.

Schwer verletzt im Straßengraben

Der Jugendliche kam schließlich mit schweren Verletzungen im Straßengraben vor dem Auto zum Liegen. Der Rettungsdienst versorgte beide Beteiligten an der Unfallstelle und lieferte sie in das Landesklinikum Horn ein. Während der Jugendliche schwere Verletzungen davontrug, kam der 43-jährige Autofahrer mit leichten Blessuren davon. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest beim Auto-Lenker fiel positiv aus. Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein an Ort und Stelle vorläufig ab. Er muss nun mit entsprechenden straf- und verwaltungsrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 11:37 Uhr aktualisiert