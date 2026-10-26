Heftige Sturmböen: Unfall und umgestürzte Bäume hielten Feuerwehren auf Trab

Ein Unfall auf der B5 und mehrere Sturmschäden beschäftigten die Feuerwehren am Sonntagabend. In Pfaffenschlag wurden eine Verkehrsinsel und eine Laterne schwer beschädigt, andernorts blockierten umgestürzte Bäume die Straßen.

Am Sonntag, dem 25. Oktober, kam es kurz vor 18 Uhr auf der B5 in Pfaffenschlag in Niederösterreich zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer geriet mit seinem Fahrzeug in die Straßenmitte und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei riss er zwei Verkehrsschilder sowie eine Straßenlaterne aus ihrer Verankerung. Durch die Beschädigung der Beleuchtungsanlage fiel ein Teil der Straßenbeleuchtung in Pfaffenschlag aus. Die Feuerwehren Pfaffenschlag und Kleingöpfritz rückten aus, um die Unfallstelle abzusichern und das erheblich beschädigte Fahrzeug zu bergen. „Glücklicherweise blieb der Fahrzeuglenker bei dem Unfall nahezu unverletzt“, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya.

©BFK WT / St. Mayer Verkehrsinsel und Straßenlaterne bei Unfall in Pfaffenschlag zerstört.

Sturmböen ließen Bäume umstürzen

Auch der Wind sorgte am späten Sonntagabend für Einsätze. In drei Gemeinden stürzten durch teils kräftige Böen mehrere Bäume und größere Äste auf Straßen und Verkehrswege. Die Feuerwehren Triglas-Klein Gerharts, Kautzen, Kleinschönau, Hollenbach und Waidhofen an der Thaya waren gefordert, die Hindernisse zu beseitigen und die betroffenen Straßen wieder passierbar zu machen.