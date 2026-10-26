Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©BFK WT / St. Mayer
Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Feuerwehren aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya waren am Sonntagabend ordentlich gefordert.
Waidhofen an der Thaya
26/10/2026
Einsätze

Heftige Sturmböen: Unfall und umgestürzte Bäume hielten Feuerwehren auf Trab

Ein Unfall auf der B5 und mehrere Sturmschäden beschäftigten die Feuerwehren am Sonntagabend. In Pfaffenschlag wurden eine Verkehrsinsel und eine Laterne schwer beschädigt, andernorts blockierten umgestürzte Bäume die Straßen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Sonntag, dem 25. Oktober, kam es kurz vor 18 Uhr auf der B5 in Pfaffenschlag in Niederösterreich zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer geriet mit seinem Fahrzeug in die Straßenmitte und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei riss er zwei Verkehrsschilder sowie eine Straßenlaterne aus ihrer Verankerung. Durch die Beschädigung der Beleuchtungsanlage fiel ein Teil der Straßenbeleuchtung in Pfaffenschlag aus. Die Feuerwehren Pfaffenschlag und Kleingöpfritz rückten aus, um die Unfallstelle abzusichern und das erheblich beschädigte Fahrzeug zu bergen. „Glücklicherweise blieb der Fahrzeuglenker bei dem Unfall nahezu unverletzt“, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya.

Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
©BFK WT / St. Mayer
Verkehrsinsel und Straßenlaterne bei Unfall in Pfaffenschlag zerstört.

Sturmböen ließen Bäume umstürzen

Auch der Wind sorgte am späten Sonntagabend für Einsätze. In drei Gemeinden stürzten durch teils kräftige Böen mehrere Bäume und größere Äste auf Straßen und Verkehrswege. Die Feuerwehren Triglas-Klein Gerharts, Kautzen, Kleinschönau, Hollenbach und Waidhofen an der Thaya waren gefordert, die Hindernisse zu beseitigen und die betroffenen Straßen wieder passierbar zu machen.

Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
©FF Kleinschönau
Umgestürzte Bäume blockierten…
Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
©FF Kleinschönau
…die Straßen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at