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/ ©Freiwillige Feuerwehr Baden-Leesdorf
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Kornnatter im Fluss.
In der Schwechat wurde eine tote Kornnatter gefunden.
Baden
26/10/2026
Kornnatter

Exotischer Schlangen-Fund in Baden überrascht: „In Europa NICHT heimisch“

Überrascht zurückgeblieben ist ein niederösterreichischer Feuerwehrmann, nachdem er eine tote Kornnatter in Baden (Niederösterreich) aus der Schwechat gezogen hat. Diese ist in Europa nämlich nicht heimisch.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Eigentlich ist sie im Südosten der USA und in Mexiko hauptsächlich zu Hause, am Sonntagabend, 25. Oktober 2026, wurde eine Kornnatter aber ausgerechnet in Niederösterreich gefunden. Wie die Freiwillige Feuerwehr Baden-Leesdorf nun berichtet, hat ein Hinweis von Passanten zur Bergung des toten Tiers geführt. Die Schlange trieb in der Schwechat.

Floriani nach kurzer Recherche erstaunt

Ein Feuerwehrmann hatte sich daraufhin zum Einsatzort begeben und barg das Reptil. „Nach kurzer Recherche zeigte er sich erstaunt, dass es sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit um eine Kornnatter handelt, die in Europa NICHT heimisch ist und daher nicht in freier Natur vorkommt“, so die Florianis. Aber immerhin: „Sie ist ungiftig und für Menschen ungefährlich.“ Woher sie gekommen ist, ist derzeit noch unklar.

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