Unfall-Tragödie: Für jungen Niederösterreicher (20) kommt jede Hilfe zu spät

Ein 19-jähriger Niederösterreicher war in den frühen Morgenstunden des 26. Oktober, gegen 4.45 Uhr, mit seinem Auto auf der B41 in Ehrendorf (Bezirk Gmünd) unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache ist das Fahrzeug nach links von der Straße abgekommen und über eine Böschung gefahren. Das Fahrzeug krachte in weiterer Folge frontal gegen eine betonierte Feldzufahrt, so die Polizei in einer Aussendung.

Beifahrer stirbt noch an Unfallstelle

Sowohl der 19-Jährige als auch sein 20-jähriger Beifahrer – ebenfalls aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya (NÖ) – waren im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach St. Pölten geflogen, der 20-jährige Beifahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.