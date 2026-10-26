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/ ©Freiwillige Feuerwehr Michelhausen.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das kaputte Auto und Einsatzkräfte.
Der Unfall hat sich auf der L2016 in Michelhausen (Bezirk Tulln) ereignet.
Michelhausen
26/10/2026
Sonntagmittag

Frontal in Baum gekracht: 60-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein 60-Jähriger wurde bei einem schweren Unfall in Michelhausen (Bezirk Tulln, Niederösterreich) schwer verletzt. Er musste vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, berichtet die Polizei.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Ein 60-jähriger Niederösterreicher ist mit seinem Auto am 25. Oktober gegen 12.45 Uhr mittags auf der L2016 in Michelhausen (Bezirk Tulln) unterwegs gewesen. Aus bisher noch unbekannter Ursache ist er im Bereich einer Rechtskurve dann nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Wie die Polizei berichtet, wurde der 60-Jährige von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Auto befreit und der Rettung übergeben. Anschließend ist er schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Uniklinikum nach St. Pölten geflogen worden.

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