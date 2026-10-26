Lager-Arbeiter bewundern Riesen-Spinne: „Wunderschön und sehr schnell“

Die Südrussischen Taranteln sind in Österreich derzeit besonders aktiv und in Hausnähe bzw. gerne auch im Hausinneren zu finden. So ist es etwa auch einigen Niederösterreichern gegangen.

Da es langsam in Richtung Winter geht und es dementsprechend kühler wird, ist die Südrussische Tarantel – ihres Zeichens die größte Spinne Mitteleuropas – auf der Suche nach einem Winterquartier. Dafür geht sie oft auch in Häuser, Hallen und Co. und wird dementsprechend im Herbst im Osten Österreichs immer wieder einmal gesichtet. Alles dazu könnt ihr etwa auch hier nachlesen: Tarantel-Sichtungen: Österreicher melden Riesen-Spinnen über 100 Mal.

„Reaktionen waren eher bewundernd“

In einem Lager in Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) wurde zumindest ein Exemplar der großen Spinne gleich mehrmals gesehen. „Das erste Mal am 2. Oktober“, berichtet eine Frau gegenüber 5 Minuten. Einige Männer hätten sie dort gesehen und gemeint, dass es sich um „ein wunderschönes, sehr schnelles und handtellergroßes“ Tier gehandelt habe. „Die Reaktionen waren eher bewundernd.“

©kk / privat Eine Südrussische Tarantel wurde in einem Lager in Ebergassing (NÖ) gesichtet.

Südrussische Tarantel zehn Tage später wieder gesichtet

Gänzlich anders reagiert haben zwei Frauen, die sie oder einen Artgenossen rund zehn Tage später wieder gesehen haben. „Die Reaktion war eher laut und kreischend“, erinnert sich die Niederösterreicherin. Ein weiterer Mitarbeiter hätte sie dann genommen und ins Freie befördert. „Er hat gemeint, dass es bei ihm zu Hause in Gambia (Anmerkung: Afrika) weit größere Spinnen gibt“, so die Frau.

Südrussische Tarantel im Überblick: Körperlänge von bis zu vier Zentimetern

größte Spinne Mitteleuropas

warme, sandige Lebensräume mit spärlicher Vegetation

häufig an Gewässerufern anzutreffen

Vorkommen in Österreich: von der ungarischen Grenze im Burgenland über Wien bis zur tschechischen Grenze im niederösterreichischen Weinviertel

harmlos für den Menschen

Hast du Angst vor Spinnen? Ja! Die soll mir auf keinen Fall zu nahe kommen. Nein – warum denn auch. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Naturschutzbund bittet um Sichtungsmeldungen

Der Naturschutzbund bittet aktuell übrigens darum, die Tiere zu melden, wenn man sie gefunden hat. Das kann man recht einfach über die Onlineplattform naturbeobachtung.at machen oder über die gleichnamige App. Die Sichtungen werden daraufhin untersucht und von Experten bestimmt bzw. bestätigt. Der Naturschutzbund bittet dabei um Fotos von möglichst nahe und möglichst scharf – und im besten Fall aus mehreren Winkeln.