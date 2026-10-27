Große Suchaktion: Vermisster (83) in Melk in der Nacht gerettet

Große Erleichterung im Bezirk Melk (Niederösterreich): Ein seit den Nachmittagsstunden abgängiger 83-jähriger Mann ist wieder in Sicherheit.

Eine vermisste Person konnte in der Nacht noch in Melk (Niederösterreich) gefunden werden.

Eine vermisste Person konnte in der Nacht noch in Melk (Niederösterreich) gefunden werden.

Der an Demenz erkrankte Senior löste am Montag einen Großeinsatz der Einsatzkräfte im gesamten Stadtgebiet aus, ehe mitten in der Nacht die erlösende Nachricht eintraf. Die „Person konnte gegen 01:15 Uhr gefunden und gerettet werden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Melk in den sozialen Medien.

Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Hunden

Nachdem der Pensionist spurlos verschwunden war, lief sofort ein groß angelegter Sucheinsatz an. Die letzten Spuren führten in den Bereich der Prinzlstraße, talwärts in Richtung der Bundesstraße 1. Zur Unterstützung rückten neben mehreren Polizeieinheiten auch ein Hubschrauber sowie Drohnentrupps aus, um das Areal aus der Luft abzusuchen. Am Boden standen unterstützende Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Melk sowie mehrere Rettungshundestaffeln im Dauereinsatz. Die Einsatzleitung koordinierte sämtliche Maßnahmen direkt aus der Hauptwache der Feuerwehr Melk.

Mann wurde mitten in der Nacht gefunden

Weil der 83-Jährige dringend Hilfe benötigte, bat die Polizei zwischenzeitlich auch die Bevölkerung um Hinweise zu dem vermissten Mann, der mit einer hellblauen Regenjacke, dunkler Hose und braunen Schuhen unterwegs war. Kurz nach Mitternacht brachte der unermüdliche Einsatz aller Kräfte schließlich den gewünschten Erfolg: Gegen 1.15 Uhr konnte der vermisste Mann lokalisiert und gerettet werden.