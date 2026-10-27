Zwei Teenies bei Motocross-Sturz schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Samstagabend, 24. Oktober 2026, im Gemeindegebiet von Neuhofen an der Ybbs.

Am vergangenen Samstag kam es in Neuhofen an der Ybbs zu einem schweren Unfall, bei dem zwei Jugendliche verletzt wurden.

Am vergangenen Samstag kam es in Neuhofen an der Ybbs zu einem schweren Unfall, bei dem zwei Jugendliche verletzt wurden.

Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten war gegen 23.40 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motocross-Motorrad auf der Landesstraße 92 unterwegs. Er fuhr aus Richtung Köllendorf kommend in Fahrtrichtung St. Leonhard am Walde. Auf dem Sozius saß ein 16-jähriger Mitfahrer, der ebenfalls aus dem Bezirk Amstetten stammt, heißt es von der Polizei.

Kontrolle verloren und ins Feld gestürzt

Im Bereich der Abzweigung zum Güterweg Sonnleiten verlor der 17-jährige Lenker auf Höhe des Straßenkilometers 9,6 die Kontrolle über die Maschine – vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit. Das Motorrad kam links von der Fahrbahn ab und stürzte in ein angrenzendes Feld.

Ins Krankenhaus gebracht

Der 17-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen, sein 16-jähriger Begleiter wurde auch verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Rettungskräfte und den Notarzt vor Ort wurden beide Jugendlichen in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.

Lenker ohne Führerschein

Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, besaß der 17-jährige Fahrer keine gültige Lenkberechtigung. Das Motocross-Bike gehört dem 16-jährigen Mitfahrer. Nach Abschluss der Erhebungen übermittelt die Polizei Anzeigen an die Staatsanwaltschaft St. Pölten sowie an die Bezirkshauptmannschaft Amstetten.