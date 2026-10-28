Medizinischer Notfall am Steuer: Lkw schlittert in einen Graben auf der A21

Schock-Moment auf der Wiener Außenring Autobahn: Weil sein Körper am Steuer plötzlich versagte, krachte ein Lkw-Lenker im Bezirk Mödling (Niederösterreich) in einen Straßengraben. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeug.

Ein schwerer Zwischenfall auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) forderte am Dienstagnachmittag, dem 27. Oktober 2026, die Einsatzkräfte. Um 14.28 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Gießhübl mit dem Einsatzstichwort „Bergung – Großfahrzeug“ in Fahrtrichtung Knoten Steinhäusl alarmiert. Vor Ort bot sich den Helfern jedoch rasch eine dramatischere Lage als zunächst angenommen.

Fahrer saß in der Kabine fest

Ein Sattelzug war von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben zum Stillstand gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Chauffeur noch in der Fahrerkabine. Er war aufgrund eines akuten medizinischen Notfalls nicht mehr in der Lage, das Fahrzeug aus eigener Kraft zu verlassen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahm ein ausgebildeter Rettungssanitäter der Feuerwehr die Erstversorgung des Fahrers in der Kabine.

Mit Spineboard aus Fahrerhaus befreit

In enger Abstimmung mit der kurz darauf eintreffenden Rettungswagenbesatzung wurde der Mann schließlich schonend mittels Spineboard über das Fahrerhaus befreit. Nach der weiteren Stabilisierung vor Ort transportierte ihn der Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach Abschluss widmeten sich die Feuerwehrleute der Bergung des verunfallten Schwerfahrzeugs. Der Sattelzug wurde aus dem Graben gezogen und anschließend gesichert abgestellt. Über den genauen Gesundheitszustand des Lenkers lagen vorerst keine weiteren Informationen vor.