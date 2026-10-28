Rettungshündin findet vermissten Senior lebend: „Herzlichen Glückwunsch, Luna!“

Eine stundenlange, bange Suche in Niederösterreich hat in der Nacht auf Dienstag ein glückliches Ende genommen. Ein älterer Mann, der seit den Mittagsstunden des Montags als vermisst galt, konnte von Hündin "Luna" gefunden werden.

Die Alarmierung erreichte viele der Helfer buchstäblich in letzter Minute: Noch während der Heimfahrt von einem vorangegangenen Einsatz ging am späten Montagabend der Notruf über das Verschwinden des Seniors ein. Angesichts der fortgeschrittenen Stunde und der herannahenden Dunkelheit leiteten die Behörden umgehend eine großangelegte Suchaktion ein.

Zahlreiche Rettungshundestaffeln im Dauereinsatz

Um das unübersichtliche Gelände möglichst rasch und lückenlos abzukämmen, arbeiteten die Einsatzkräfte über alle Organisationsgrenzen hinweg eng zusammen. Neben Einheiten von Feuerwehr und Polizei standen zahlreiche Rettungshundestaffeln im Dauereinsatz, darunter Teams des Roten Kreuzes, der Österreichischen Hundesport-Union (ÖHU), der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB), des Arbeiter-Samariter-Bundes sowie der Rettungshunde Niederösterreich.

Vermisster Pensionist wird rechtzeitig lebend gefunden

Gemeinsam kämpften sich die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer bis tief in die Nacht durch das Einsatzgebiet, stets in der Hoffnung auf ein Lebenszeichen. Nach mehreren Stunden anhaltender Ungewissheit kam schließlich die erlösende Nachricht: Suchhündin Luna von der ÖHU hatte die entscheidende Fährte aufgenommen und ihren Hundeführer direkt zu dem vermissten Senior geführt. Der Mann lebte und konnte umgehend medizinisch erstversorgt werden.

Luna rettete dem Mann das Leben

Der geglückte Einsatz sorgte bei allen Beteiligten für große Erleichterung. Neben dem herausragenden Erfolg von Hündin Luna und ihrem Hundeführer unterstreicht dieser lebensrettende Fund einmal mehr, wie unverzichtbar gut ausgebildete Spürnasen und das nahtlose Zusammenspiel der verschiedenen Rettungsorganisationen im Ernstfall sind.