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/ ©5 Minuten
auf dem bild von 5min.at sieht man die westautobahn a1.
Eine 32-Jährige war schwer beeinträchtigt auf der Westautobahn Richtung Wien unterwegs.
Gerersdorf
28/10/2026
Richtung Wien

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss auf der A1: Polizei stoppt 32-jährige Lenkerin

Am späten Nachmittag des Nationalfeiertags zogen Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Melk eine schwer beeinträchtigte Autofahrerin auf der Westautobahn (A1) aus dem Verkehr.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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Die Polizisten wurden am 26. Oktober 2026 gegen 16:10 Uhr im Gemeindegebiet von Gerersdorf (Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich) auf das Auto aufmerksam. Bei der Nach- und Vorbeifahrt in Fahrtrichtung Wien fielen den Beamten gleich zwei Verwaltungsübertretungen der 32-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Amstetten auf, woraufhin sie das Fahrzeug für eine Kontrolle anhielten.

Die anschließende Überprüfung brachte ein gravierendes Ergebnis zutage

Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Da zudem der Verdacht auf eine Beeinträchtigung durch Rauschgift bestand, wurde eine klinische Untersuchung angeordnet – auch dieser Test fiel positiv aus. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt an Ort und Stelle und nahmen ihr den Führerschein vorläufig ab. Die 32-Jährige wird nun bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht.

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