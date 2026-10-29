Wildwechsel löst schweren Verkehrsunfall aus: Auto brennt völlig aus

Heute Morgen kam es im Gemeindegebiet von Marchegg (Bezirk Gänserndorf) zu einer folgenschweren Kollision zweier Autos. Nach einem Ausweichmanöver wegen Wildwechsels prallte ein Auto gegen einen Baum und fing Feuer.

Der Wagen schleuderte von der Straße, prallte ungebremst gegen einen Baum und stand im vorderen Bereich binnen Sekunden in Flammen.

Der Wagen schleuderte von der Straße, prallte ungebremst gegen einen Baum und stand im vorderen Bereich binnen Sekunden in Flammen.

Gegen 03.00 Uhr früh war ein 59-jähriger Italiener am 29. Oktober 2026 mit seinem Wagen auf der L2 im Gemeindegebiet von Marchegg (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) unterwegs, als unvermittelt Wildtiere die Fahrbahn kreuzten. Bei dem Versuch, auszuweichen, touchierte sein Fahrzeug einen entgegenkommenden Pkw seitlich. Am Steuer des entgegenkommenden Autos saß ein 38-jähriger rumänischer Staatsbürger.

Rettung in letzter Sekunde

Durch die Wucht des seitlichen Anpralls verlor der 38-Jährige mutmaßlich die Herrschaft über seinen Wagen. Das Auto kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum, woraufhin im Motorraum rasch Flammen ausbrachen. Der Lenker und sein 39-jähriger rumänischer Beifahrer konnten sich trotz des harten Aufpralls noch rechtzeitig aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien.

Vergeblicher Löschversuch: Feuerwehr musste anrücken

Gemeinsam mit den anderen Beteiligten versuchten die Insassen umgehend, den Brand mit Handfeuerlöschern unter Kontrolle zu bringen – letztlich jedoch ohne Erfolg. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Marchegg rückte an und übernahm unter Atemschutz die Löscharbeiten. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits in Vollbrand und brannte trotz des raschen Einsatzes bis auf das Gerippe aus. Erst gegen 04.45 Uhr konnte die Feuerwehr endgültig „Brand aus“ vermelden.

Zwei Personen hospitalisiert

Die beiden rumänischen Staatsbürger zogen sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden sie vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Landesklinikum Hainburg transportiert. Der 59-jährige italienische Unfalllenker kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Die L2 war für die Dauer der Berge- und Löscharbeiten im Bereich der Unfallstelle erschwert passierbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2026 um 11:16 Uhr aktualisiert