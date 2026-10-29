„Jede Runde fahren wir für dich“: Große Trauer um Rennfahrer David

Große Trauer beim Motorsportteam Kolbenbrüder Racing aus dem Waldviertel: Die Mannschaft hat ihren Fahrer und Freund David verloren. Mit berührenden Worten nimmt das Team Abschied und gibt ihm ein ganz besonderes Versprechen.

Die Kolbenbrüder Racing aus Vitis im niederösterreichischen Waldviertel trauern um ihren Fahrer und Freund David. In einem emotionalen Facebook-Beitrag nehmen seine Teamkollegen Abschied. Ihre Worte zeigen, wie groß die Lücke ist, die er hinterlässt.

„Nicht nur unser Fahrer, sondern vor allem unser Freund“

„Keine Worte dieser Welt könnten beschreiben, wie groß der Schmerz ist, den wir in diesen Stunden fühlen“, schreiben die Kolbenbrüder auf Facebook. Mit David verlieren sie einen Menschen, der für die Mannschaft offenbar weit mehr war als ein Rennfahrer. „Nicht nur unser Fahrer ist von uns gegangen, sondern vor allem unser Freund“, heißt es in dem Beitrag. Besonders sein großes Herz, sein ansteckendes Lächeln und seine Hilfsbereitschaft werden den Teamkollegen in Erinnerung bleiben. David habe ihnen gezeigt, was es bedeutet, das Leben zu leben. Die Kolbenbrüder erinnern sich an einen Menschen, der mit seiner Lebensfreude andere mitgerissen hat und auf den man sich immer verlassen konnte. „Du warst immer da, wenn man dich brauchte“, schreiben sie.

Gemeinsame Leidenschaft für Traktorrennen

Die Kolbenbrüder Racing sind vor allem durch ihre Teilnahme an Traktorrennen bekannt. Das Team aus Vitis tritt unter anderem beim 24-Stunden-Traktorrennen in Reingers an. Dort geht die Mannschaft mit einem umgebauten Steyr 545 in der Klasse B3 an den Start. David war Teil dieser Gemeinschaft. Er teilte mit seinen Teamkollegen nicht nur die Begeisterung für den Motorsport, sondern investierte auch viel Zeit und Energie in das gemeinsame Hobby. „Wir werden es nie vergessen mit wie viel Freude du als Rennfahrer an den Start gegangen bist“, erinnern sich seine Freunde. Für sie bleiben die gemeinsamen Erlebnisse auf und abseits der Rennstrecke unvergessen.

„Jede Runde, die wir fahren, fahren wir für dich“

Besonders bewegend ist das Versprechen, das die Mannschaft ihrem verstorbenen Freund gibt: „Jede Runde, die wir in Zukunft fahren werden, fahren wir für dich, lieber David.“ Mit diesen Worten machen die Kolbenbrüder deutlich, dass David auch künftig ein Teil ihres Teams bleiben wird. Gleichzeitig richten sie sich an seine Familie und wünschen ihr viel Kraft für die schwere Zeit. Am Ende ihres Abschieds stehen Worte, die keiner weiteren Erklärung bedürfen: „Lieber David, wir lieben dich! Wir werden dich nie vergessen und für IMMER vermissen“, schreibt das Team.