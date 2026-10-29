Kennzeichen eingeklappt: 15-Jähriger liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Bei einer waghalsigen Flucht vor einer Polizeistreife hat ein Jugendlicher im Bezirk Baden am Mittwochnachmittag mehrere Verkehrsteilnehmer in massive Gefahr gebracht. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 15.30 Uhr fiel am 28. Oktober 2026 einer Streife in Traiskirchen (Bezirk Baden, Niederösterreich) eine Gruppe Mopedlenker auf. Als ein Jugendlicher in die Badgasse abbog und die Beamten ihm folgten, eskalierte die Situation: Der Lenker klappte kurzerhand sein Kennzeichen ein, gab Gas und ignorierte sämtliche Anhalteversuche sowie das Folgetonhorn.

Gegenverkehr gefährdet, Kennzeichen abgenommen

Auf seiner rücksichtslosen Flucht – unter anderem über die B17, die Schlossseestraße und das Ortsgebiet von Oberwaltersdorf – raste der Mopedfahrer teils auf der Gegenfahrbahn, missachtete mehrere Vorränge und zwang entgegenkommende Fahrzeuge zu Notbremsungen und Ausweichmanövern. Auf der Badener Straße in Oberwaltersdorf musste die Polizei die Verfolgung wegen einer Straßensperre vorerst abbrechen.

Maschine im Gebüsch entdeckt

Lange währte der Vorsprung des Flüchtenden jedoch nicht. Passanten entdeckten kurz darauf die im Gebüsch eines Waldstücks zwischen Oberwaltersdorf und Trumau versteckte Maschine. Die Beamten fassten den mutmaßlichen Lenker – einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Baden, dessen Kleidung exakt der Täterbeschreibung entsprach – noch in unmittelbarer Nähe. Obwohl der Jugendliche alle Vorwürfe abstritt, stellten die Polizisten Kennzeichen und Zulassungsschein sicher: Das Moped wies etliche technische Veränderungen und Mängel auf.

Zeugen und gefährdete Lenker gesucht

Zwei gefährdete Verkehrsteilnehmer konnten bereits ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Traiskirchen sucht nun nach weiteren Geschädigten sowie Zeugen, die die riskanten Fahrmanöver (insbesondere im Bereich der Kreuzungen Badgasse/B17 und B17/A2-Abfahrt Traiskirchen) beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Traiskirchen unter der Nummer 059133-3313 entgegen.