Wirbel um geschlossene Tankstelle in NÖ: Jetzt folgt die nächste Wende

Ein kurzer Halt auf einem ehemaligen Tankstellengelände in Niederösterreich wurde für zahlreiche Autofahrer teuer. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung: Nach dem Rechtsanwalt hat auch das Inkassobüro die Zusammenarbeit beendet.

374 Euro sollte ein Mann bezahlen, weil er dort kurz angehalten hatte, um mit seiner Frau zu telefonieren. Sein Fall ist einer von vielen, die in den vergangenen Monaten für Aufregung rund um eine geschlossene Tankstelle in Wöllersdorf

374 Euro sollte ein Mann bezahlen, weil er dort kurz angehalten hatte, um mit seiner Frau zu telefonieren. Sein Fall ist einer von vielen, die in den vergangenen Monaten für Aufregung rund um eine geschlossene Tankstelle in Wöllersdorf

Vier Minuten auf einem Tankstellengelände stehen einem 84-jährigen Motorradfahrer aus Niederösterreich teuer zu Buche: 374 Euro sollte er bezahlen, weil er dort kurz angehalten hatte, um mit seiner Frau zu telefonieren. Sein Fall ist einer von vielen, die in den vergangenen Monaten für Aufregung rund um eine geschlossene Tankstelle in Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) gesorgt haben. Nun gibt es eine neue Entwicklung: Der Eigentümer muss sich offenbar sowohl von seinem bisherigen Rechtsanwalt als auch vom beauftragten Inkassobüro verabschieden.

Nach Rechtsanwalt beendet auch Inkassobüro Zusammenarbeit

Wie mehrere Medien berichten, hat das Inkassounternehmen die Zusammenarbeit mit dem Tankstellenbesitzer gekündigt. Der Geschäftsführer bestätigte die Entscheidung. Bereits zuvor hatte sich Rechtsanwalt Oliver Luesgens aus dem Fall zurückgezogen. Als Grund nannte er laut dem Bericht finanzielle Unstimmigkeiten mit seinem bisherigen Mandanten. Noch offene Fälle sollen allerdings weiterhin abgearbeitet werden. Für die betroffenen Autofahrer bedeutet der Rückzug der beiden bisherigen Vertreter nicht automatisch, dass sämtliche Zahlungsforderungen hinfällig sind. Ob und in welchem Umfang diese rechtlich durchsetzbar sind, muss im jeweiligen Fall geklärt werden.

374 Euro für einen kurzen Anruf

Der Streit dreht sich um das Gelände einer ehemaligen Tankstelle in Wöllersdorf, die seit dem 1. Juli 2026 geschlossen ist. Zahlreiche Menschen sollen dort kurz angehalten haben, ohne zu bemerken, dass sie sich auf einem Privatgrundstück befinden. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt der Fall eines 84-jährigen Motorradfahrers. Wie „Heute“ berichtete, blieb der Pensionist lediglich vier Minuten stehen, um mit seiner Frau zu telefonieren. Wenige Tage später erhielt er eine Zahlungsaufforderung über 374 Euro. Auch andere Betroffene berichteten von Forderungen über mehrere Hundert Euro. In manchen Fällen kamen laut den Medienberichten zu anwaltlichen Schreiben noch zusätzliche Inkassoforderungen hinzu.

Behörde prüft Vorgehen des Inkassobüros

Mittlerweile beschäftigt der Fall auch die Behörden. Bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling läuft laut den vorliegenden Berichten ein Gewerbeverfahren gegen das Inkassounternehmen. Die Gemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl wurde ersucht, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen von Betroffenen zu sammeln. Innerhalb weniger Tage sollen dort bereits rund 100 E-Mails eingelangt sein. Auch Bürgermeister Florian Pfaffelmaier wird demnach regelmäßig von Menschen kontaktiert, die mit Forderungen im Zusammenhang mit dem Tankstellengelände konfrontiert wurden.

Auch vor Gericht gab es eine Entscheidung

Parallel zum Streit um die Zahlungsforderungen musste sich der Eigentümer mit behördlichen Sicherheitsauflagen für das Gelände auseinandersetzen. Das Landesverwaltungsgericht wies erst vergangene Woche eine Beschwerde des Besitzers gegen vorgeschriebene Maßnahmen ab. Nach der Schließung der Tankstelle hätte er unter anderem die Zufahrten absichern müssen.