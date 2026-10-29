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Symbolfoto
Foto zu einem Beitrag von 5min.at: Schild weist auf eine Baustelle hin.
Die Sanierung der Straße war dringend notwendig.
Viehdorf
29/10/2026
307.000 Euro

Ein Kilometer Straße im Bezirk Amstetten saniert

Die alte Fahrbahn in der Gemeinde von Viehdorf ist nun fertig saniert. Das Land steuerte 307.000 Euro bei.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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Die Ortsdurchfahrt von Berging im Gemeindegebiet Viehdorf ist nun fertig saniert. Fast ein ganzer Kilometer der Landesstraße L6060 wurde auf Vordermann gebracht, auf etwa 340 Metern wurde die gesamte Straßenkonstruktion erneuert. Das Land Niederösterreich nahm dafür etwa 307.000 Euro in die Hand. Der niederösterreichische Straßendienst entschied sich für eine Sanierung, weil die Fahrbahn altersbedingt schon in schlechtem Zustand war. Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Amstetten Nord in Zusammenarbeit mit mehreren Baufirmen durchgeführt. Der Straßendienst bedankt sich in einer Aussendung bei den Anrainern für ihr Verständnis.

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