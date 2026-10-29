Ein Kilometer Straße im Bezirk Amstetten saniert

Die Ortsdurchfahrt von Berging im Gemeindegebiet Viehdorf ist nun fertig saniert. Fast ein ganzer Kilometer der Landesstraße L6060 wurde auf Vordermann gebracht, auf etwa 340 Metern wurde die gesamte Straßenkonstruktion erneuert. Das Land Niederösterreich nahm dafür etwa 307.000 Euro in die Hand. Der niederösterreichische Straßendienst entschied sich für eine Sanierung, weil die Fahrbahn altersbedingt schon in schlechtem Zustand war. Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Amstetten Nord in Zusammenarbeit mit mehreren Baufirmen durchgeführt. Der Straßendienst bedankt sich in einer Aussendung bei den Anrainern für ihr Verständnis.