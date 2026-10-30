Ex-Freundin bedroht: Schuss löste sich – Cobra nimmt 45-Jährigen fest

Ein 45-Jähriger attackierte seine Ex-Partnerin mit Fäusten, Tritten und einem Gewehrschaft. Als sich ein Schuss löste, eskalierte die Lage. Nun klickten die Handschellen.

Blutiges Beziehungsdrama mit Schusswaffeneinsatz im niederösterreichischen Amstetten: Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtet, kam es in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober 2026 in einer Wohnung zu einem folgenschweren Gewaltausbruch zwischen einem 45-jährigen Mann und seiner 40-jährigen Ex-Lebensgefährtin. Der Streit eskalierte rasch in Gewalt: Zunächst schlug der Mann mehrfach auf die 40-Jährige ein und trat gegen ihren Körper. Der Verdächtige griff zu einer nicht registrierten Schusswaffe und ging damit auf die Frau los.

Schuss in die Decke und Prügel mit Holzhocker

Wie die Polizei Niederösterreich in einer Aussendung schildert, spitze sich die Situation zu: „In der Folge nahm der Mann eine nicht registrierte Langwaffe und schlug das Opfer mit dem Schaft.“ Es kam zu einem verzweifelten Kampf in den Räumlichkeiten: „Während eines anschließenden Gerangels um die Waffe löste sich ein Schuss in die Zimmerdecke.“ Unmittelbar nach der Schussabgabe griff der 45-Jährige zu einem Holzhocker und schlug damit erneut auf die Beine des Opfers ein.

Opfer zu Fake-Video gezwungen und mit Tod bedroht

Um seine Tat zu vertuschen, zwang der Beschuldigte die verletzte Frau mit vorgehaltener Waffe dazu, ein Video aufzunehmen, das ihn entlasten sollte. Als er den Tatort verließ, stieß er lautstarke Morddrohungen für den Fall aus, dass sie die Polizei informieren würde. Trotz der massiven Einschüchterungsversuche erstattete die 40-Jährige am 25. Oktober Anzeige bei der Polizei.

Cobra stürmte Wohnung

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten rückte noch am selben Abend gegen 19 Uhr das schwer bewaffnete Einsatzkommando Cobra aus und nahm den 45-Jährigen an seiner Wohnadresse fest. Bei der Durchsuchung stellten die Ermittler die Waffe eine Pistole der Kategorie B samt Munition sowie eine geringe Menge Cannabiskraut sicher. Gegen den Beschuldigten wurden sofort ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot verhängt. Der Mann zeigte sich bei der Einvernahme nicht geständig und sitzt mittlerweile in der Justizanstalt St. Pölten in Untersuchungshaft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 10:11 Uhr aktualisiert