Schmuggel-Bande mit 6,6 Millionen Zigaretten erwischt

In Niederösterreich wurden mehr als 6,6 Millionen geschmuggelte Zigaretten beschlagnahmt. Für sieben Verdächtige klickten die Handschellen... der Abgabenschaden liegt bei 1,5 Millionen Euro.

Monatelange, akribische Ermittlungen der österreichischen Zollfahndung haben zu einem Schlag gegen den organisierten Schmuggel geführt: In Niederösterreich stellten die Beamten bei zwei zeitgleich durchgeführten Zugriffen mehr als 6,6 Millionen geschmuggelte Zigaretten sicher. Sieben Tatverdächtige wurden auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der entstandene Abgabenschaden wird auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt. Der Grundstein für den Großeinsatz wurde bereits im Februar 2026 gelegt. Damals beschlagnahmten die Ermittler im Rahmen laufender Untersuchungen über 400.000 Stück Zigaretten, die aus dem Balkanraum nach Österreich geschleust worden waren und für den illegalen Weiterverkauf bestimmt waren.

Zugriff an zwei Orten gleichzeitig

In enger Kooperation mit der Staatsanwaltschaft Wien gelang es, weitere Beteiligte zu identifizieren und zwei voneinander unabhängig geplante Schmuggel-Lieferungen aufzuspüren. Im Juli schlugen die Einsatzkräfte schließlich simultan an zwei Einsatzorten in Niederösterreich zu: Sieben Männer wurden auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Über zwei der Beschuldigten wurde in weiterer Folge die Untersuchungshaft verhängt. Bei anschließenden Hausdurchsuchungen an fünf Standorten stellten die Ermittler weitere Tabakwaren und wichtiges Beweismaterial sicher.

Bis zu fünf Jahre Haft drohen

Für die sieben Beschuldigten steht nun viel auf dem Spiel: Im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung drohen den Männern neben empfindlichen Geldstrafen von bis zu 1,5 Millionen Euro auch Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren. Die Ermittlungen der Zollfahndung sind damit noch nicht abgeschlossen und dauern weiter an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 11:08 Uhr aktualisiert