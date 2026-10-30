Waldviertler Gasthaus trauert um Mitarbeiter Jan: „Unendlich traurig, dich verloren zu haben“

Mit tiefem Schmerz und großer Bestürzung muss sich das Team eines Waldviertler Restaurants von seinem geschätzten Kollegen Jan verabschieden.

Jan war nicht nur fachlich ein geschätzter Kollege, sondern auch eng mit der Gemeinschaft verwurzelt.

Jan war nicht nur fachlich ein geschätzter Kollege, sondern auch eng mit der Gemeinschaft verwurzelt.

Der unerwartete Verlust des geschätzten Mitarbeiters Jan reißt eine spürbare Lücke in die Betriebsgemeinschaft des beliebten Wirtshauses „Riedl’s Genusswelt – Restaurant und Kaffeehaus“ in Leopoldsdorf (Bezirk Gmünd, Niederösterreich). In einem Facebook-Posting sprechen Kolleginnen und Kollegen ihre tiefe Trauer aus: Jan hatte sowohl fachlich als auch menschlich einen festen Platz im Team.

„Manchmal fehlen einem die Worte“

Der Verlust des noch so jungen Mannes macht fassungslos: „Manchmal fehlen einem einfach die Worte. Es ist schwer zu begreifen, dass du nicht mehr bei uns bist.“ Neben der Trauer überwiegt jedoch auch die Dankbarkeit für den gemeinsamen Weg. Die Gemeinschaft blickt auf zahlreiche unvergessliche Momente und wertvolle Erinnerungen zurück, die bleiben werden. Jan habe das Miteinander im Betrieb maßgeblich bereichert.

In liebevoller Erinnerung

Das Mitgefühl gilt in diesen schweren Tagen vor allem Jans Familie und seinen Angehörigen. Der Betrieb sprach den Hinterbliebenen sein aufrichtiges Beileid aus und wünschte ihnen viel Kraft, Zusammenhalt und Beistand für die kommende Zeit. „Du wirst immer ein Teil unseres Teams bleiben und in unseren Herzen weiterleben“, so die Belegschaft in ihrem letzten Gruß. Die Nachricht von seinem Tod hinterlässt ein zutiefst betroffenes Arbeitsumfeld, das Jan in stiller Trauer und liebevoller Erinnerung halten wird.

Über Riedl’s Genusswelt

Mitten im Waldviertel, in der Gemeinde Reingers, verbindet das Restaurant mehrere Geschmacks-Facetten unter einem Dach: Es treffen gemütliche Wirtshauskultur, Kaffeehaus-Ambiente, Catering-Service und die Nahversorgung aufeinander. Der Betrieb hat sich als geselliger Treffpunkt und „kulinarisches Wohnzimmer“ für die gesamte Region etabliert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 13:44 Uhr aktualisiert