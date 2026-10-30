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/ ©Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf
auf dem bild von 5min.at sieht man zwei mitarbeiter der feuerwehr mit einem hund.
Der vierbeinige Mitfahrer war nach dem Unfall sichtlich aufgelöst - zwei Mitarbeitende der Feuerwehr nahmen sich seiner an.
Maria Enzersdorf
30/10/2026
Nach Unfall

Einsatz mit Herz: Feuerwehr Maria Enzersdorf rettet Auto – und tröstet aufgeregten Vierbeiner

Am Donnerstagnachmittag, dem 29. Oktober 2026, heulten in Maria Enzersdorf die Sirenen: Die Freiwillige Feuerwehr wurde um 14.41 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall gerufen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(195 Wörter)
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Aus bislang ungeklärter Ursache waren im Ortsgebiet von Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) zwei Autos kollidiert. Während ein Wagen die Fahrt nach der Kollision fortsetzen konnte, wurde das zweite Fahrzeug so erheblich beschädigt, dass es manövrierunfähig auf der Fahrbahn liegen blieb. Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten umgehend die Unfallstelle ab. Um den Verkehrsfluss rasch wiederherzustellen, brachten die Feuerwehrleute einen Wagenheber sowie Rangierroller zum Einsatz. Mit diesem Spezialgerät konnte das fahruntüchtige Wrack zügig und sicher von der Straße in eine nahegelegene Parkbucht manövriert werden.

Zwei Mitglieder der Feuerwehr kümmerten sich während Bergung um beunruhigten Hund

Zur Vermeidung einer Brandgefahr klemmte die Mannschaft vor Ort zudem die Fahrzeugbatterie ab. Besondere Aufmerksamkeit galt während des gesamten Einsatzes auch einem tierischen Mitfahrer: Zwei Mitglieder der Feuerwehr nahmen sich des Hundes eines der beteiligten Fahrzeughalter an, beruhigten das sichtlich aufgeregte Tier und betreuten es fürsorglich, bis die Bergungsarbeiten abgeschlossen waren. Nach den Aufräumarbeiten konnte die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf wieder ins Feuerwehrhaus einrücken. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

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