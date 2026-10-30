Gefälschte Bankunterlagen: Duo nach Betrugsversuchen in Autohäusern festgenommen

Die Serie begann Anfang Oktober 2026 bei einem Autohändler in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich). Dort ging über den Namen einer bestehenden Firma eine Finanzierungsanfrage für gleich sieben Luxusfahrzeuge ein. Das Gesamtvolumen belief sich auf einen siebenstelligen Eurobetrag. Da den Mitarbeitern die beigelegten Bankgarantien verdächtig vorkamen, hielten sie Rücksprache mit dem betreffenden Geldinstitut. Dabei stellte sich heraus, dass die Unterlagen zur Gänze gefälscht waren. Nachdem ein Verkäufer die Anrufer telefonisch damit konfrontierte, brachen diese den Kontakt vorerst ab.

Gleiche Masche in Wiener Neustadt führte zu Zugriff

Nur wenige Wochen später, Ende Oktober 2026, meldeten sich Interessenten bei einem Autohaus in Wiener Neustadt, um den Kauf eines Fahrzeugs im sechsstelligen Eurobereich einzufädeln. Als die beiden Männer am 28. Oktober persönlich im Geschäftslokal erschienen, um das Geschäft abzuschließen, schrillten bei den Verantwortlichen die Alarmglocken: Sie traten unter exakt demselben Firmennamen auf wie zuvor in Perchtoldsdorf. Beamte des operativen Kriminaldienstes Wiener Neustadt griffen daraufhin direkt vor Ort zu und nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest.

Männer (30 und 41 Jahre) zeigen sich nicht geständig

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen 30-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Korneuburg sowie einen 41-jährigen serbischen Staatsbürger. Die beiden Beschuldigten zeigten sich bei ihren polizeilichen Einvernahmen nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden sie in die Justizanstalten Wiener Neustadt bzw. Korneuburg eingeliefert. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Betrugsversuchen dauern an.