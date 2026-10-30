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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man eine küchenhilfe und geldscheine.
Der Mann wandte sich an die Arbeiterkammer - diese erkämpfte 1.592,54 Euro netto vom Betrieb.
Bezirk Mödling
30/10/2026
Fehler aufgedeckt

Druck wirkungslos: AK holt Küchenhilfe nach Kündigung über 1.500 Euro netto zurück

Ein Mödlinger Gastronomiebetrieb wollte eine Küchenhilfe offenbar um offene Ansprüche wie Restgehälter bringen: Weil der Mitarbeiter eine einvernehmliche Auflösung ablehnte, kündigte ihn das Unternehmen tags darauf zum Monatsende.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(227 Wörter)
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Ein Gastronomiebetrieb im Bezirk Mödling (Niederösterreich) versuchte offenbar, eine Küchenhilfe bei der Beendigung des Dienstverhältnisses um ihre gesetzlichen Ansprüche zu bringen. Nachdem das Unternehmen dem Beschäftigten im Folgemonat zunächst eine einvernehmliche Auflösung vorgelegt hatte, lehnte dieser ab, nicht zuletzt, da solche Vereinbarungen häufig den Verzicht auf offene Forderungen wie Restgehälter bedeuten. Daraufhin reagierte der Betrieb prompt und sprach bereits am nächsten Tag die Kündigung zum Monatsende aus.

Geschädigter wandte sich an die AK, Betrieb lenkte ein

Dabei missachtete der Arbeitgeber jedoch die gesetzlichen und kollektivvertraglichen Kündigungsfristen. Der Beschäftigte wandte sich daraufhin an die Arbeiterkammer Niederösterreich, die den Fehler rasch aufdeckte und die zustehende Kündigungsentschädigung einforderte. Nach der Intervention lenkte der Betrieb ein und überwies dem Mann die ausstehenden 2.590,17 Euro brutto (1.592,54 Euro netto) bis Ende Juni nach.

AK rät Prüfung bei jeder Beendigung eines Arbeitsverhältnisses

Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB Niederösterreich, rät bei jeder Beendigung eines Arbeitsverhältnisses zu einer Prüfung durch die Arbeiterkammer. Unabhängig von der Art der Auflösung kontrollierten die Fachleute der Kammer sämtliche Ansprüche sowie Abrechnungen und stünden den Beschäftigten verlässlich zur Seite.

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