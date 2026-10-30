Radfahrer bei Kollision in St. Pölten verletzt: Polizei sucht Zeugen

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagvormittag im Stadtteil St. Georgen am Steinfelde bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Ein Radfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, gegen 11.25 Uhr. Im Kreuzungsbereich der St. Georgener Hauptstraße mit der Johann-Kravogl-Straße (St. Pölten, Niederösterreich) stießen ein graues Auto und ein Radfahrer zusammen. Durch den Anprall zog sich der Fahrradlenker Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Rettungskräfte übernahmen an Ort und Stelle die Erstversorgung des Verletzten, bevor er zur weiteren medizinischen Behandlung in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert werden musste.

Polizei bittet um Aufklärung des Unfallhergangs

Die genaue Ursache und der Hergang der Kollision sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zur lückenlosen Rekonstruktion des Geschehens sucht die Exekutive dringend Personen, die den Zusammenstoß beobachtet haben. Hinweise werden an die Verkehrsinspektion St. Pölten unter der Telefonnummer 059133, Durchwahl 35 4444, erbeten.