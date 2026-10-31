Großbrand in Baden: Zahlreiche Feuerwehren bekämpfen Flammen

Ein leerstehendes Gebäude in Enzesfeld-Lindabrunn stand am Freitagabend großteils in Flammen. 15 Feuerwehren rückten aus. Wassermangel, schwieriges Gelände und die Nähe zum Wald erschwerten die Löscharbeiten erheblich.

Ein Großbrand hat am Freitagabend, dem 30. Oktober, im Bezirk Baden (Niederösterreich) einen umfangreichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 19 Uhr wurden zahlreiche Einsatzkräfte zu einem abgelegenen Gebäude in Enzesfeld-Lindabrunn gerufen. Schon bei ihrem Eintreffen stand das Objekt größtenteils in Flammen. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich laut Bezirksfeuerwehrkommando Baden um ein ehemaliges Erholungszentrum, das bereits seit vielen Jahren geschlossen ist und leer steht.

Wassermangel erschwerte die Löscharbeiten

Die Feuerwehrleute standen vor mehreren Herausforderungen. Besonders problematisch war die Wasserversorgung: Das örtliche Hydrantennetz war durch den hohen Löschwasserbedarf überlastet. Dazu kamen die schwierige Lage des Gebäudes, wenig Platz für die Einsatzfahrzeuge und die unmittelbare Nähe zum Wald. Die Einsatzleitung forderte deshalb zusätzliche Tanklöschfahrzeuge und mehrere Großtanklöschfahrzeuge an. Auch eine Drohne des Bezirksfeuerwehrkommandos wurde eingesetzt, um sich einen besseren Überblick über die Brandstelle zu verschaffen.

Teile des Dachstuhls eingestürzt

Bis 21.15 Uhr waren bereits 15 Freiwillige Feuerwehren an den Löscharbeiten beteiligt. Zahlreiche Feuerwehrleute arbeiteten dabei unter schwerem Atemschutz. Unterstützung kam auch aus den Nachbarbezirken Wiener Neustadt und Mödling. Damit sollte sichergestellt werden, dass im Bezirk Baden weiterhin ausreichend Einsatzkräfte für mögliche weitere Notfälle verfügbar blieben. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando am Abend berichtete, waren zu diesem Zeitpunkt bereits Teile des brennenden Dachstuhls eingestürzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2026 um 07:09 Uhr aktualisiert