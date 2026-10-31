Kündigungsfrist missachtet: Küchenhilfe bekommt 2.590 Euro zurück

Ein Gastronomiebetrieb im Bezirk Mödling hielt sich bei der Kündigung eines Mitarbeiters nicht an die vorgeschriebenen Fristen. Dank der Arbeiterkammer Niederösterreich erhielt die betroffene Küchenhilfe nun eine Nachzahlung.

Für eine Küchenhilfe aus dem Bezirk Mödling endete das Arbeitsverhältnis zunächst mit einer bösen Überraschung. Der Arbeitgeber hatte dem Mann zuerst eine einvernehmliche Auflösung angeboten. Diese lehnte der Mitarbeiter jedoch ab. Bereits am darauffolgenden Tag sprach der Gastronomiebetrieb eine Kündigung mit Monatsende aus.

Kündigungsfrist nicht eingehalten

Das Problem: Der Arbeitgeber hatte bei der Kündigung weder die gesetzlichen noch die kollektivvertraglich vorgeschriebenen Kündigungsfristen eingehalten. Der betroffene Arbeitnehmer wandte sich deshalb an die Arbeiterkammer Niederösterreich, um seine Ansprüche überprüfen zu lassen. Die Experten der AK stellten fest, dass dem Mann aufgrund der fehlerhaften Kündigung eine Kündigungsentschädigung zustand. Daraufhin forderte die Arbeiterkammer die ausstehende Zahlung beim Unternehmen ein.

Knapp 2.600 Euro nachbezahlt

Die Intervention zeigte Wirkung: Der Gastronomiebetrieb lenkte ein und zahlte dem ehemaligen Mitarbeiter bis Ende Juni insgesamt 2.590,17 Euro brutto beziehungsweise 1.592,54 Euro netto nach. AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser empfiehlt Arbeitnehmern, bei der Beendigung eines Dienstverhältnisses ihre Ansprüche überprüfen zu lassen. „Immer wenn ein Dienstverhältnis aufgelöst wird, egal in welcher Form, ist eine Überprüfung durch die Arbeiterkammer empfehlenswert“, betont Wieser. Die Experten der AK würden sowohl die Ansprüche als auch die Abrechnungen kontrollieren und Mitglieder bei arbeitsrechtlichen Fragen unterstützen.