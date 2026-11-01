Alko-Lenker kracht ungebremst in stehendes Auto

Ein alkoholisierter 39-Jähriger krachte Samstagnacht ungebremst in das Heck eines wartenden Paares. Der Unfalllenker hatte nicht einmal einen Führerschein.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Samstagabend, dem 31. Oktober 2026, auf der Triester Bundesstraße (B17) gekommen. Gegen 22.45 Uhr war ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen gemeinsam mit seiner 63-jährigen Lebensgefährtin auf dem Beifahrersitz auf der B17 von Gloggnitz kommend in Richtung Neunkirchen unterwegs. Im Gemeindegebiet von Enzenreith befindet sich ein Baustellenbereich: Der Verkehr wird dort wechselseitig per Baustellenampel (VLSA) geregelt, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. Aufgrund des Rotlichts brachte der 58-Jährige seinen Auto ordnungsgemäß vor der Ampel zum Stillstand.

Ungebremst ins Heck gedonnert

Zur selben Zeit fuhr ein 39-jähriger Mann mit einem Klein-Lkw (KKW) auf derselben Strecke in Richtung Neunkirchen. Doch statt vor der Ampel und dem stehenden Wagen anzuhalten, krachte der 39-Jährige ungebremst in das Heck des Auto des 58-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Lenker hatte keinen Führerschein

Der 58-jährige Lenker und seine 63-jährige Partnerin wurden verletzt. Nach der Erstversorgung wurden beide in das Landesklinikum Neunkirchen transportiert und dort ambulant behandelt. Der 39-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Wie die Polizei feststellte, besitzt der Mann gar keine gültige Lenkerberechtigung. Zudem verlief ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkotest positiv.