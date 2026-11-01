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/ ©BM d.V. Nico Schaden
Foto auf 5min.at zeigt einen Einsatz nach einem Motorradunfall
Auf der B17 in Enzenreith krachte ein Klein-Lkw ungebremst in einen stehenden Auto.
Neunkirchen
01/11/2026
Unfall

Alko-Lenker kracht ungebremst in stehendes Auto

Ein alkoholisierter 39-Jähriger krachte Samstagnacht ungebremst in das Heck eines wartenden Paares. Der Unfalllenker hatte nicht einmal einen Führerschein.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(207 Wörter)
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Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Samstagabend, dem 31. Oktober 2026, auf der Triester Bundesstraße (B17) gekommen. Gegen 22.45 Uhr war ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen gemeinsam mit seiner 63-jährigen Lebensgefährtin auf dem Beifahrersitz auf der B17 von Gloggnitz kommend in Richtung Neunkirchen unterwegs. Im Gemeindegebiet von Enzenreith befindet sich ein Baustellenbereich: Der Verkehr wird dort wechselseitig per Baustellenampel (VLSA) geregelt, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. Aufgrund des Rotlichts brachte der 58-Jährige seinen Auto ordnungsgemäß vor der Ampel zum Stillstand.

Ungebremst ins Heck gedonnert

Zur selben Zeit fuhr ein 39-jähriger Mann mit einem Klein-Lkw (KKW) auf derselben Strecke in Richtung Neunkirchen. Doch statt vor der Ampel und dem stehenden Wagen anzuhalten, krachte der 39-Jährige ungebremst in das Heck des Auto des 58-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Lenker hatte keinen Führerschein

Der 58-jährige Lenker und seine 63-jährige Partnerin wurden verletzt. Nach der Erstversorgung wurden beide in das Landesklinikum Neunkirchen transportiert und dort ambulant behandelt. Der 39-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Wie die Polizei feststellte, besitzt der Mann gar keine gültige Lenkerberechtigung. Zudem verlief ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkotest positiv.

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