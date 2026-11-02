Müllbrand und kilometerlange Dieselspur: Feuerwehr-Großeinsatz bei der SCS

Binnen weniger Stunden hielten am Freitagnachmittag gleich mehrere Alarmierungen die Einsatzkräfte bei der Westfield Shopping City Süd in Atem - von brennendem Müll bis hin zu einer kilometerlangen Treibstoffspur.

Nach rund zwei Stunden intensiver Arbeit konnten die Einsatzkräfte wieder in die Gerätehäuser einrücken.

Nach rund zwei Stunden intensiver Arbeit konnten die Einsatzkräfte wieder in die Gerätehäuser einrücken.

Ein einsatzreicher Freitagnachmittag forderte am 30. Oktober 2026 die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) sowie benachbarte Einsatzkräfte im Umfeld der Westfield Shopping City Süd (SCS). Binnen weniger Stunden rückten die Einsatzkräfte zu Bränden und einer großräumigen Verunreinigung aus.

Sirenenalarm bei der SCS: Rauchentwicklung

Die Serie begann um 12.15 Uhr mit einer Sirenenalarmierung: Im Bereich von Eingang 6 der Shopping City Süd wurde eine Rauchentwicklung bei einem Müllbehälter gemeldet. Die Betriebsfeuerwehr SCS hatte den Brand bereits vor Eintreffen der Vösendorfer Einsatzkräfte gelöscht, sodass die Feuerwehr Vösendorf lediglich eine Nachkontrolle durchführen musste.

Lange Ölspur

Gemeldet war ein rauchender PKW auf dem Areal des Einkaufszentrums. Noch vor dem Ausrücken gab die Bezirksalarmzentrale jedoch Entwarnung – der Einsatz wurde storniert. Nahezu zeitgleich erreichte die Mannschaft über Funk der nächste Auftrag: Eine großflächige Ölspur zog sich von Brunn am Gebirge bis direkt zur SCS. Ein Auto hatte auf dieser Strecke erhebliche Mengen Kraftstoff verloren. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Brunn am Gebirge und der Betriebsfeuerwehr SCS wurde das Bindemittel aufgetragen, um eine Gefährdung des Straßenverkehrs und der Umwelt abzuwenden. Abschließend reinigte eine Kehrmaschine der Gemeinde Vösendorf die betroffenen Fahrbahnen.