23-Jähriger bewusstlos mit laufendem Motor und Lachgasflasche im Auto entdeckt

Am Sonntagabend hat ein Vorfall auf dem Rastplatz Roggendorf (Niederösterreich) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten wurden auf ein abgestelltes Auto aufmerksam, dessen Motor noch lief.

Der Vorfall ereignete sich am 1. November 2026 gegen 20.40 Uhr: Bei einem Blick in das Fahrzeuginnere machten die Polizisten am Rastplatz der A1 in Roggendorf eine besorgniserregende Entdeckung: Der Fahrer saß augenscheinlich bewusstlos hinter dem Steuer, unmittelbar neben ihm lag eine Flasche Lachgas.

Nach kräftigem Schlagen gegen die Scheibe erlangte der junge Mann langsam wieder das Bewusstsein

Erst nachdem die Einsatzkräfte wiederholt und energisch gegen die Scheibe des Wagens geklopft hatten, reagierte der Mann und erlangte langsam wieder das Bewusstsein. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest schlug positiv an. Eine darauffolgende ärztliche Untersuchung bestätigte den Verdacht: Beim 23-jährigen somalischen Staatsangehörigen wurde eine akute Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt. Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein vorläufig an Ort und Stelle ab. Der 23-Jährige wird nun bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.