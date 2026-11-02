Schwerer E-Scooter-Crash: Zehnjähriger per Helikopter nach Wien geflogen

Bei einer Kollision mit einem Auto in Wiener Neustadt hat sich ein zehnjähriger E-Scooter-Fahrer am Freitagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde in die Klinik Donaustadt geflogen.

Bei einer Kollision mit einem Auto im Bereich eines Kreisverkehrs hat sich am Freitagnachmittag, dem 30. Oktober 2026, ein zehn Jahre alter Bub in Wiener Neustadt (Niederösterreich) schwere Verletzungen zugezogen. Das Kind musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in ein Wiener Krankenhaus geflogen werden.

Zusammenstoß mit Auto einer 76-Jährigen

Der Unfall ereignete sich um 14.35 Uhr auf der Stadionstraße. Eine 76-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Mattersburg war im Kreisverkehr bei der Kreuzung mit der Rudolf-Kumbein-Gasse unterwegs und verließ diesen über die zweite Ausfahrt. Zur selben Zeit fuhr der Zehnjährige aus Wiener Neustadt mit einem E-Scooter auf dem angrenzenden Radweg in die Gegenrichtung. Als der Bub den Kreisverkehr erreichte, bog er nach links ab, um die Fahrbahn auf dem dortigen Schutzweg zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auro und dem E-Scooter.

Schwere Verletzungen trotz Helm

Der Bub stürzte auf die Fahrbahn und zog sich trotz eines getragenen Fahrradhelms schwere Verletzungen zu. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde das Kind zunächst in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt transportiert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen erfolgte kurz darauf die Überstellung mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt nach Wien. Die 76-jährige Autofahrerin blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.