Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Rettungshubschrauber, der am Dach des Klinikums Klagenfurt landet.
Obwohl er einen Helm trug, wurde der Bub schwer verletzt.
Wiener Neustadt
02/11/2026
Kollision mit Auto

Schwerer E-Scooter-Crash: Zehnjähriger per Helikopter nach Wien geflogen

Bei einer Kollision mit einem Auto in Wiener Neustadt hat sich ein zehnjähriger E-Scooter-Fahrer am Freitagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde in die Klinik Donaustadt geflogen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(225 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Bei einer Kollision mit einem Auto im Bereich eines Kreisverkehrs hat sich am Freitagnachmittag, dem 30. Oktober 2026, ein zehn Jahre alter Bub in Wiener Neustadt (Niederösterreich) schwere Verletzungen zugezogen. Das Kind musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in ein Wiener Krankenhaus geflogen werden.

Zusammenstoß mit Auto einer 76-Jährigen

Der Unfall ereignete sich um 14.35 Uhr auf der Stadionstraße. Eine 76-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Mattersburg war im Kreisverkehr bei der Kreuzung mit der Rudolf-Kumbein-Gasse unterwegs und verließ diesen über die zweite Ausfahrt. Zur selben Zeit fuhr der Zehnjährige aus Wiener Neustadt mit einem E-Scooter auf dem angrenzenden Radweg in die Gegenrichtung. Als der Bub den Kreisverkehr erreichte, bog er nach links ab, um die Fahrbahn auf dem dortigen Schutzweg zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auro und dem E-Scooter.

Schwere Verletzungen trotz Helm

Der Bub stürzte auf die Fahrbahn und zog sich trotz eines getragenen Fahrradhelms schwere Verletzungen zu. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde das Kind zunächst in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt transportiert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen erfolgte kurz darauf die Überstellung mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt nach Wien. Die 76-jährige Autofahrerin blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at