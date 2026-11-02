Zu viel bezahlt beim Ganslessen: Ehrlicher Wirt sucht Pärchen via Social Media

Ein Gastwirt aus Straning (Bezirk Horn, Niederösterreich) beweist einen besonderen Sinn für Fairness: Über die sozialen Medien sucht er nach zwei Gästen, die bei ihrem Besuch zum Gansl-Essen unwissentlich zu viel bezahlt haben.

"Leider haben wir keinen Namen von euch. Wir wissen nur, dass ihr vor dem Besuch im Gasthaus in der Amethystwelt in Maissau wart", schreibt das Team des Gasthauses in einem Facebook-Posting.

"Leider haben wir keinen Namen von euch. Wir wissen nur, dass ihr vor dem Besuch im Gasthaus in der Amethystwelt in Maissau wart", schreibt das Team des Gasthauses in einem Facebook-Posting.

Das betroffene Pärchen kehrte am gestrigen Mittag (1. November 2026) im Gasthaus ein und bestellte zwei Portionen Gansl. Was die beiden offenbar nicht wussten: In diesem Jahr sind Nachschlag bei Knödeln und Kraut im Haus eigentlich kostenlos inkludiert. Im Trubel des ersten Gansl-Wochenendes unterlief dem Service jedoch ein Lapsus, die Beilagen landeten fälschlicherweise auf der Rechnung.

„Sorry, sorry, sorry – erstes von fünf Gansl-Wochenenden. Da passieren noch Fehler. Wir wollen das aber wieder gut machen.“

Wirt entschuldigt sich für das kleine Malheur

Nun möchte der Gastronom das Malheur unbedingt wiedergutmachen. Da Namen oder Kontaktdaten fehlen, setzt der Betrieb auf die Reichweite des Internets und ein markantes Detail: Das gesuchte Paar hatte vor dem Restaurantbesuch die nahegelegene Amethystwelt in Maissau besichtigt. Der Wirt bittet die beiden Gäste, sich direkt beim Lokal zu melden, das Gesicht der Betroffenen sei dem Team jedenfalls noch bestens in Erinnerung.