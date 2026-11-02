Alkoholisiert mit Gefahrgut unterwegs: Polizei greift ein

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A1 in St. Pölten stoppte die Polizei einen alkoholisierten Lkw-Fahrer (40). Der Mann transportierte entzündbare Gefahrgüter. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Ein gefährlicher Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 30. Oktober 2026, auf der Westautobahn (A1) bei St. Pölten in Niederösterreich. Gegen 9.20 Uhr hielten Beamte der Verkehrsinspektion des Stadtpolizeikommandos St. Pölten ein ungarisches Sattelkraftfahrzeug für eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle an. Der Lkw war als Gefahrguttransporter gekennzeichnet und hatte entzündbare Güter geladen.

Alkoholgeruch bei Kontrolle festgestellt

Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten beim 40-jährigen ungarischen Lenker Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht und fiel positiv aus. Wie hoch der Alkoholwert des Fahrers tatsächlich war, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Die Beamten untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt und nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab.

Auch Lenk- und Ruhezeiten missachtet

Bei der weiteren Überprüfung stellten die Polizisten zudem einen schwerwiegenden Verstoß gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten fest. Besonders brisant: Der 40-Jährige war mit einem Gefahrguttransporter unterwegs, der entzündbare Stoffe geladen hatte. Die Polizei hob eine Sicherheitsleistung ein. Der Lenker wird nun bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.