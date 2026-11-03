Navi-Panne in Korneuburg: Kleintransporter steckt in engem Fußgängerdurchgang fest

Das blinde Vertrauen in die Technik endete am Montagnachmittag für einen Autofahrer in einer buchstäblichen Sackgasse: Am 2. November wurde die Freiwillige Feuerwehr Korneuburg zu einer ungewöhnlichen Fahrzeugbergung gerufen.

Ein Lenker war den Anweisungen seines Navigationsgeräts gefolgt, das ihn fälschlicherweise in einen schmalen Durchgang zwischen zwei Wohnhäusern gelotst hatte. Als der Fahrer die missliche Lage bemerkte und versuchte, rückwärts wieder ins Freie zu gelangen, wurde es fatal eng: An den Hauswänden wurden beide Außenspiegel des Wagens beschädigt. Da das Fahrzeug schließlich weder vor noch zurück bewegt werden konnte, blieb dem Fahrer nichts anderes übrig, als den Notruf zu wählen.

Feuerwehr ließ Lenker aussteigen und übernahm selbst das Steuer

Am Einsatzort angekommen, ließen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Korneuburg den Lenker zunächst aussteigen, um das Manöver selbst in die Hand zu nehmen. Durch präzise Einweisung und viel Fingerspitzengefühl gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, den Kleintransporter millimetergenau und ohne weitere Zwischenfälle kontrolliert aus der Engstelle zu manövrieren. Nach erfolgreicher Bergung konnte der Hauptplatz wieder uneingeschränkt passiert werden.